Современный джаз от R.K. Quintet

Впервые R.K. Quintet исполнит для вас полностью авторскую программу, насыщенную современным мелодичным звучанием и яркими красками. Зрителей ждут множество премьер как вокальной, так и инструментальной музыки, которые непременно подарят море незабываемых эмоций.

Состав группы

Рудольф Куркчян – вокал

Артем Григорян – саксофон

Лаврентий Булгадарян – рояль

Юрий Подколзин – бас-гитара

Иван Бордунов – барабаны

Почему стоит посетить

Это уникальное событие, где можно насладиться современным джазом в исполнении талантливых музыкантов. Многие композitions будут представлены впервые, так что ждем вас на этом музыкальном вечере, наполненном яркими эмоциями и мелодиями.

Кому будет интересно

Концерт будет интересен всем любителям джаза и мелодичной музыки. Не пропустите шанс услышать новое в музыкальном исполнении от R.K. Quintet!