Впервые R.K. Quintet исполнит для вас полностью авторскую программу, насыщенную современным мелодичным звучанием и яркими красками. Зрителей ждут множество премьер как вокальной, так и инструментальной музыки, которые непременно подарят море незабываемых эмоций.
Это уникальное событие, где можно насладиться современным джазом в исполнении талантливых музыкантов. Многие композitions будут представлены впервые, так что ждем вас на этом музыкальном вечере, наполненном яркими эмоциями и мелодиями.
Концерт будет интересен всем любителям джаза и мелодичной музыки. Не пропустите шанс услышать новое в музыкальном исполнении от R.K. Quintet!