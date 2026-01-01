Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
R.K. Quintet
Киноафиша R.K. Quintet

R.K. Quintet

12+
Возраст 12+

О концерте

Современный джаз от R.K. Quintet

Впервые R.K. Quintet исполнит для вас полностью авторскую программу, насыщенную современным мелодичным звучанием и яркими красками. Зрителей ждут множество премьер как вокальной, так и инструментальной музыки, которые непременно подарят море незабываемых эмоций.

Состав группы

  • Рудольф Куркчян – вокал
  • Артем Григорян – саксофон
  • Лаврентий Булгадарян – рояль
  • Юрий Подколзин – бас-гитара
  • Иван Бордунов – барабаны

Почему стоит посетить

Это уникальное событие, где можно насладиться современным джазом в исполнении талантливых музыкантов. Многие композitions будут представлены впервые, так что ждем вас на этом музыкальном вечере, наполненном яркими эмоциями и мелодиями.

Кому будет интересно

Концерт будет интересен всем любителям джаза и мелодичной музыки. Не пропустите шанс услышать новое в музыкальном исполнении от R.K. Quintet!

Купить билет на концерт R.K. Quintet

Помощь с билетами
В других городах
Март
19 марта четверг
20:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Константин Бутаков
12+
Юмор
Константин Бутаков
13 марта в 19:00 Дом офицеров
от 2000 ₽
Smooth Jazz Quintet & Tamara Martirosyan
12+
Джаз
Smooth Jazz Quintet & Tamara Martirosyan
14 марта в 22:00 Эссе
от 1200 ₽
Квартет Евгения Соколовского
6+
Джаз
Квартет Евгения Соколовского
21 марта в 22:00 Эссе
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше