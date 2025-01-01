Чарующая Франция: возвращение R.K.Quintet

Спустя некоторое время, коллектив R.K.Quintet снова выходит на сцену родного Ростовского ЭССЕ. Музыканты готовы порадовать зрителей своим свежим взглядом на то, как музыка разных стран и эпох гармонирует с ритмами и мелодиями джаза.

Наполненное французским вдохновением

В новой программе «Чарующая Франция» коллектив обращается к тематике Франции. Зрителям будут представлены оригинальные аранжировки известных французских хитов, сочинения знаменитых джазменов, а также новые авторские композиции, вдохновлённые музыкой французского кинематографа и традициями местной джазовой культуры.

Игра и атмосфера

Каждое исполнение будет насыщено яркой игрой музыкантов и непередаваемым хорошим настроением. На сцене выступят:

Рудольф Куркчиян - вокал, мелодика

- вокал, мелодика Юрий Подкользин - контрабас, бас-гитара

- контрабас, бас-гитара Кристина Выходцева - фортепиано

- фортепиано Иван Бордунов - барабаны

- барабаны Сергей Никитин - альт-саксофон

Не упустите возможность насладиться чарующей атмосферой и уникальным музыкальным опытом вместе с R.K.Quintet!