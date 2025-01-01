Меню
R.K. Quintet
Киноафиша R.K. Quintet

R.K. Quintet

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Чарующая Франция: возвращение R.K.Quintet

Спустя некоторое время, коллектив R.K.Quintet снова выходит на сцену родного Ростовского ЭССЕ. Музыканты готовы порадовать зрителей своим свежим взглядом на то, как музыка разных стран и эпох гармонирует с ритмами и мелодиями джаза.

Наполненное французским вдохновением

В новой программе «Чарующая Франция» коллектив обращается к тематике Франции. Зрителям будут представлены оригинальные аранжировки известных французских хитов, сочинения знаменитых джазменов, а также новые авторские композиции, вдохновлённые музыкой французского кинематографа и традициями местной джазовой культуры.

Игра и атмосфера

Каждое исполнение будет насыщено яркой игрой музыкантов и непередаваемым хорошим настроением. На сцене выступят:

  • Рудольф Куркчиян - вокал, мелодика
  • Юрий Подкользин - контрабас, бас-гитара
  • Кристина Выходцева - фортепиано
  • Иван Бордунов - барабаны
  • Сергей Никитин - альт-саксофон

Не упустите возможность насладиться чарующей атмосферой и уникальным музыкальным опытом вместе с R.K.Quintet!

Купить билет на концерт R.K. Quintet

Октябрь
3 октября пятница
19:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1000 ₽

