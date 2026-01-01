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Ризат и Зинира Рамазановы
Киноафиша Ризат и Зинира Рамазановы

Ризат и Зинира Рамазановы

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Ризата и Зиниры Рамазановых

Приглашаем вас на музыкальный вечер с известной татарской парой Ризатом и Зинирой Рамазановыми. Их выступление обещает быть незабываемым благодаря уникальному сочетанию юмора и душевности в каждой песне.

Зинира Рамазанова восхищает публику своим чувственным голосом и утонченной грацией, а Ризат Рамазанов придает концерту особую атмосферу своим добрым обаянием и теплой энергетикой. Эти артисты способны завоевать сердца зрителей с первой минуты.

На концерте зрители смогут насладиться звездными хитами, которые порадуют даже самых требовательных слушателей. Ожидайте массу приятных сюрпризов и неожиданностей, которые сделают этот вечер настоящим праздником.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт Ризат и Зинира Рамазановы

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В других городах
Ноябрь
24 ноября вторник
19:00
ДК им. Гагарина Пермь, Мира, 39
от 1000 ₽

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