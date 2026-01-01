Комедия «Қәриз» (Долг) в уйгурском театре

Спектакль «Қәриз» (Долг) — это комедия, представленная в репертуаре Государственного республиканского академического уйгурского театра музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова в Алматы. Постановка затрагивает важные вопросы семейных ценностей, долга и искренности человеческих чувств.

Сюжет

В центре истории — пожилой человек по имени Нур. После смерти своей жены он надеется на поддержку своих детей, однако они видят в отце лишь обузу. Ситуация кардинально меняется, когда внуки узнают о возможном наличии у него золота. Эта работа исследует, как материальные ценности могут изменить отношение в семье, заставляя зрителя задуматься о настоящей природе любви и семьи.

Режиссура и исполнение

Режиссером спектакля является Азизжан Искендеров, Заслуженный деятель Республики Казахстан, который сумел создать глубокую и трогательную атмосферу. За постановку отвечает талантливый автор И. Зойир.

Язык спектакля

Спектакль идет на уйгурском языке с синхронным переводом на русский, что позволяет хорошо воспринять все нюансы и эмоции, заложенные в тексте.

