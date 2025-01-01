Меню
Ritterschaft. Сольный шоу-концерт
Ritterschaft. Сольный шоу-концерт

6+
О концерте/спектакле

Погружение в Средневековый Мир с RITTERSCHAFT

Вспомните время средневековой романтики — когда судьбы решались на поле боя, а браки заключались не по любви, а по расчёту. Где рыцари сражались за честь и справедливость, а в сердце каждого жила надежда завоевать расположение прекрасной девы. Именно в эту атмосферу вы попадёте, когда группа RITTERSCHAFT откроет двери в мир древних историй, доблести и внутренней силы.

Их шоу-концерт — это не просто выступление, а настоящее погружение в эпоху: свет, музыка, декорации и живые действия создадут ощущение, будто вы и правда очутились на пиру после великой битвы.

Музыка, Которая Зажигает Сердца

В центре этого вечера — музыка. RITTERSCHAFT играет в жанре философского хэви-метала: тяжёлые, но мелодичные риффы, мощный вокал и тексты, в которых каждый услышит что-то своё. Темы любви, свободы, дружбы, борьбы и преодоления актуальны во все времена.

Средневековые Аттракционы

Но вечер не ограничится только музыкальными номерами. Вокруг развернётся целый средневековый мир:

  • Аутентичная ярмарка с мерчем и аксессуарами;
  • Тематическая фотозона, чтобы унести с собой частичку этой эпохи;
  • Гадалки и тарологи, готовые заглянуть в вашу судьбу и прочитать знаки будущего.

Здесь каждый почувствует себя героем собственной легенды. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Расписание

В других городах

Екатеринбург, 18 сентября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
19:00 от 400 ₽

