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Ритмы Японии: барабаны тайко и гинкэнсибу
Киноафиша Ритмы Японии: барабаны тайко и гинкэнсибу

Спектакль Ритмы Японии: барабаны тайко и гинкэнсибу

12+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Японская программа на XVII Международном фестивале «Александринский»

Программа фестиваля включает два уникальных выступления, созданных Японской ассоциацией развития искусства гинкэнсибу и коллективом «Тоё-но куни Юфуин Гэнрю Тайко». Погрузитесь в атмосферу традиционного японского искусства и музыки, начиная с гинъэй и кэнсибу, и завершите вечер ярким выступлением на барабанах тайко.

Часть I: Искусство гинкэнсибу

В первой части выступления артисты представят шесть произведений, каждое из которых погружает зрителей в мир японской поэзии и танца.

  • Мотоори Норинага «Вака "Сикисима"» — Посвящение сакуре, национальному символу Японии, танец передаёт любовь к природе.
  • Исикава Дзёдзан «Фудзи» — Эта работа почитает знаменитую гору Фудзи, символизирующую величие японской природы.
  • Мацугути Гэцудзё «Знаменитое копьё Нихонго» — Легенда о самурае Мори Тайхэй, благодаря которому это копьё стало символом храбрости.
  • Мацугути Гэцудзё «Насу-но Ёити Мунэтака» — Вдохновленный историей военачальника Насу Ёити, танец радует зрителей мастерством стрелков.
  • Мацугути Гэцудзё «Сидзука Годзэн» — История преданности и благородства, связанную с танцовщицей Сидзука Годзэн и её чувствами к Минамото-но Ёсицунэ.
  • Императрица Сёкэн «Вода следует форме сосуда» — Произведение на основе классического труда, подчеркивающее важность дружбы и взаимного влияния на личностный рост.

Часть II: Барабаны тайко

Во второй части аудитория насладится захватывающим выступлением коллектива «Тоё-но куни Юфуин Гэнрю Тайко». Зажигательные ритмы на барабанах тайко создадут уникальную атмосферу.

  • «Ветер Юфу»
  • «Звучание источника»
  • «Луна над разрушенным замком»
  • «Лунный свет»
  • «Источник мироздания»
  • «Празднование»

Не упустите шанс увидеть это великолепное сочетание традиционного искусства и современного звучания!

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В других городах
Сентябрь
16 сентября среда
19:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 500 ₽

Фотографии

Ритмы Японии: барабаны тайко и гинкэнсибу Ритмы Японии: барабаны тайко и гинкэнсибу Ритмы Японии: барабаны тайко и гинкэнсибу Ритмы Японии: барабаны тайко и гинкэнсибу Ритмы Японии: барабаны тайко и гинкэнсибу Ритмы Японии: барабаны тайко и гинкэнсибу

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