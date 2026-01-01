Спектакль Ритмы Японии: барабаны тайко и гинкэнсибу

Японская программа на XVII Международном фестивале «Александринский»
Программа фестиваля включает два уникальных выступления, созданных Японской ассоциацией развития искусства гинкэнсибу и коллективом «Тоё-но куни Юфуин Гэнрю Тайко». Погрузитесь в атмосферу традиционного японского искусства и музыки, начиная с гинъэй и кэнсибу, и завершите вечер ярким выступлением на барабанах тайко.
Часть I: Искусство гинкэнсибу
В первой части выступления артисты представят шесть произведений, каждое из которых погружает зрителей в мир японской поэзии и танца.
- Мотоори Норинага «Вака "Сикисима"» — Посвящение сакуре, национальному символу Японии, танец передаёт любовь к природе.
- Исикава Дзёдзан «Фудзи» — Эта работа почитает знаменитую гору Фудзи, символизирующую величие японской природы.
- Мацугути Гэцудзё «Знаменитое копьё Нихонго» — Легенда о самурае Мори Тайхэй, благодаря которому это копьё стало символом храбрости.
- Мацугути Гэцудзё «Насу-но Ёити Мунэтака» — Вдохновленный историей военачальника Насу Ёити, танец радует зрителей мастерством стрелков.
- Мацугути Гэцудзё «Сидзука Годзэн» — История преданности и благородства, связанную с танцовщицей Сидзука Годзэн и её чувствами к Минамото-но Ёсицунэ.
- Императрица Сёкэн «Вода следует форме сосуда» — Произведение на основе классического труда, подчеркивающее важность дружбы и взаимного влияния на личностный рост.
Часть II: Барабаны тайко
Во второй части аудитория насладится захватывающим выступлением коллектива «Тоё-но куни Юфуин Гэнрю Тайко». Зажигательные ритмы на барабанах тайко создадут уникальную атмосферу.
- «Ветер Юфу»
- «Звучание источника»
- «Луна над разрушенным замком»
- «Лунный свет»
- «Источник мироздания»
- «Празднование»
Не упустите шанс увидеть это великолепное сочетание традиционного искусства и современного звучания!