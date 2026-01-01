Спектакль Ритмы Японии: барабаны тайко и гинкэнсибу

Японская программа на XVII Международном фестивале «Александринский»

Программа фестиваля включает два уникальных выступления, созданных Японской ассоциацией развития искусства гинкэнсибу и коллективом «Тоё-но куни Юфуин Гэнрю Тайко». Погрузитесь в атмосферу традиционного японского искусства и музыки, начиная с гинъэй и кэнсибу, и завершите вечер ярким выступлением на барабанах тайко.

Часть I: Искусство гинкэнсибу

В первой части выступления артисты представят шесть произведений, каждое из которых погружает зрителей в мир японской поэзии и танца.

Мотоори Норинага «Вака "Сикисима"» — Посвящение сакуре, национальному символу Японии, танец передаёт любовь к природе.

— Посвящение сакуре, национальному символу Японии, танец передаёт любовь к природе. Исикава Дзёдзан «Фудзи» — Эта работа почитает знаменитую гору Фудзи, символизирующую величие японской природы.

— Эта работа почитает знаменитую гору Фудзи, символизирующую величие японской природы. Мацугути Гэцудзё «Знаменитое копьё Нихонго» — Легенда о самурае Мори Тайхэй, благодаря которому это копьё стало символом храбрости.

— Легенда о самурае Мори Тайхэй, благодаря которому это копьё стало символом храбрости. Мацугути Гэцудзё «Насу-но Ёити Мунэтака» — Вдохновленный историей военачальника Насу Ёити, танец радует зрителей мастерством стрелков.

— Вдохновленный историей военачальника Насу Ёити, танец радует зрителей мастерством стрелков. Мацугути Гэцудзё «Сидзука Годзэн» — История преданности и благородства, связанную с танцовщицей Сидзука Годзэн и её чувствами к Минамото-но Ёсицунэ.

— История преданности и благородства, связанную с танцовщицей Сидзука Годзэн и её чувствами к Минамото-но Ёсицунэ. Императрица Сёкэн «Вода следует форме сосуда» — Произведение на основе классического труда, подчеркивающее важность дружбы и взаимного влияния на личностный рост.

Часть II: Барабаны тайко

Во второй части аудитория насладится захватывающим выступлением коллектива «Тоё-но куни Юфуин Гэнрю Тайко». Зажигательные ритмы на барабанах тайко создадут уникальную атмосферу.

«Ветер Юфу»

«Звучание источника»

«Луна над разрушенным замком»

«Лунный свет»

«Источник мироздания»

«Празднование»

Не упустите шанс увидеть это великолепное сочетание традиционного искусства и современного звучания!