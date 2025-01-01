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Ритмы города
Киноафиша Ритмы города

Спектакль Ритмы города

Постановка
Творческое объединение «Нетеатр» 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтический спектакль

Приглашаем вас на уникальный спектакль "Ритмы города", который объединяет стихотворения лучших поэтов ХХ века. В этом музыкально-поэтическом представлении вы встретите работы таких мастеров слова, как Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Марина Цветаева и Владимир Маяковский.

Слияние поэзии и музыки

Спектакль представляет собой разноплановую мозаику актёрских работ, которые дополняются многоголосыми каверами на как советские, так и современные песни. Особое внимание уделяется body percussion — извлечению ритмов из собственного тела, что добавляет динамики и живости в представление.

Город как живое существо

Город в "Ритмах города" предстаёт как многоликое живое существо. Он просыпается, живёт своей жизнью, меняясь в зависимости от событий и настроений. В спектакле затрагиваются темы рождения и потерь, идей и любви, что делает его особенно актуальным и близким зрителю.

Философия и поэзия

Каждый зритель сможет задуматься о том, как город подобен человеку. "Я как город, огромный город, может, ближний, а, может..." — этот мотив звучит в спектакле, подчеркивая связь между индивидуальным и общественным, личным и общим.

Не упустите возможность погрузиться в мир поэзии и музыки вместе с "Ритмами города"! Спектакль оставит в вашем сердце незабываемые впечатления и новые мысли о жизни в мегаполисе.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 28 августа
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
19:00 от 600 ₽

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