Ритмы Гаваны: квартет Хуана Орландиса и Данилы Прокопьева

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое подарит вам атмосферу солнечной Кубы прямо в сердце Санкт-Петербурга! В этом концерте свои таланты продемонстрируют восходящая звезда кубинской музыки Хуан Орландис и его выдающиеся товарищи по сцене.
Хуан Орландис – талантливый вокалист и бас-гитарист, родом из Гаваны. Он начал свой музыкальный путь в 11 лет и прошел обучение в консерватории Гаваны «13 de Marzo» и московском государственном университете культуры и искусств (МГУКИ). Его исполнение в традиционной кубинской манере, а также мастерство игры на бас-гитаре и других инструментах обеспечили ему признание и популярность на различных музыкальных площадках.
На сцене с Хуаном выступят:
Каждый из музыкантов привносит в выступление свою уникальную историю и стиль, создавая настоящую музыкальную химию на сцене.
Данил Прокопьев – петербургский барабанщик с карибским сердцем, который вырос в семье оперных певцов. Его выдающееся мастерство в игре на различных стилях перкуссии, включая афро-кубинские и бразильские направления, заставит вас погрузиться в завораживающие ритмы.
Этот концерт – не просто музыкальное выступление. Это возможность насладиться культурным взаимодействием Кубы и России, прочувствовать живую энергетику музыки и стать частью незабываемого события. Убедитесь сами, что Куба – это не только страна, но и состояние души!
Ждем вас на концерте! Не упустите шанс стать частью этой волшебной музыкальной ночи.