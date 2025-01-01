Ритмы Гаваны: квартет Хуана Орландиса и Данилы Прокопьева

Энергия Кубы в Петербурге: Концерт Хуана Орландиса и его команды

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое подарит вам атмосферу солнечной Кубы прямо в сердце Санкт-Петербурга! В этом концерте свои таланты продемонстрируют восходящая звезда кубинской музыки Хуан Орландис и его выдающиеся товарищи по сцене.

Хуан Орландис – кубинская душа

Хуан Орландис – талантливый вокалист и бас-гитарист, родом из Гаваны. Он начал свой музыкальный путь в 11 лет и прошел обучение в консерватории Гаваны «13 de Marzo» и московском государственном университете культуры и искусств (МГУКИ). Его исполнение в традиционной кубинской манере, а также мастерство игры на бас-гитаре и других инструментах обеспечили ему признание и популярность на различных музыкальных площадках.

Творческое сотрудничество

На сцене с Хуаном выступят:

Максим Соболев – клавишные

– клавишные Данил Прокопьев – ударные, барабаны

– ударные, барабаны Иван Гуардиола – саксофон, бэк-вокал

Каждый из музыкантов привносит в выступление свою уникальную историю и стиль, создавая настоящую музыкальную химию на сцене.

Ритмы, которые вы не забудете

Данил Прокопьев – петербургский барабанщик с карибским сердцем, который вырос в семье оперных певцов. Его выдающееся мастерство в игре на различных стилях перкуссии, включая афро-кубинские и бразильские направления, заставит вас погрузиться в завораживающие ритмы.

Не пропустите!

Этот концерт – не просто музыкальное выступление. Это возможность насладиться культурным взаимодействием Кубы и России, прочувствовать живую энергетику музыки и стать частью незабываемого события. Убедитесь сами, что Куба – это не только страна, но и состояние души!

Ждем вас на концерте! Не упустите шанс стать частью этой волшебной музыкальной ночи.