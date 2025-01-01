Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ритмы Гаваны: квартет Хуана Орландиса и Данилы Прокопьева
Киноафиша Ритмы Гаваны: квартет Хуана Орландиса и Данилы Прокопьева

Ритмы Гаваны: квартет Хуана Орландиса и Данилы Прокопьева

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Энергия Кубы в Петербурге: Концерт Хуана Орландиса и его команды

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, которое подарит вам атмосферу солнечной Кубы прямо в сердце Санкт-Петербурга! В этом концерте свои таланты продемонстрируют восходящая звезда кубинской музыки Хуан Орландис и его выдающиеся товарищи по сцене.

Хуан Орландис – кубинская душа

Хуан Орландис – талантливый вокалист и бас-гитарист, родом из Гаваны. Он начал свой музыкальный путь в 11 лет и прошел обучение в консерватории Гаваны «13 de Marzo» и московском государственном университете культуры и искусств (МГУКИ). Его исполнение в традиционной кубинской манере, а также мастерство игры на бас-гитаре и других инструментах обеспечили ему признание и популярность на различных музыкальных площадках.

Творческое сотрудничество

На сцене с Хуаном выступят:

  • Максим Соболев – клавишные
  • Данил Прокопьев – ударные, барабаны
  • Иван Гуардиола – саксофон, бэк-вокал

Каждый из музыкантов привносит в выступление свою уникальную историю и стиль, создавая настоящую музыкальную химию на сцене.

Ритмы, которые вы не забудете

Данил Прокопьев – петербургский барабанщик с карибским сердцем, который вырос в семье оперных певцов. Его выдающееся мастерство в игре на различных стилях перкуссии, включая афро-кубинские и бразильские направления, заставит вас погрузиться в завораживающие ритмы.

Не пропустите!

Этот концерт – не просто музыкальное выступление. Это возможность насладиться культурным взаимодействием Кубы и России, прочувствовать живую энергетику музыки и стать частью незабываемого события. Убедитесь сами, что Куба – это не только страна, но и состояние души!

Ждем вас на концерте! Не упустите шанс стать частью этой волшебной музыкальной ночи.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 13 августа
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Единый билет на Igra 3.0
16+
Хип-хоп Фестиваль
Единый билет на Igra 3.0
13 августа в 20:00 Red Arena
от 10000 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
5 сентября в 18:00 Khosta Spot
от 1500 ₽
Джазовые вечеринки на теплоходе Дагомыс
6+
Джаз
Джазовые вечеринки на теплоходе Дагомыс
19 сентября в 22:00 Теплоход «Дагомыс»
от 3500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше