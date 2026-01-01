Ритмы Гаваны. Филармонический джаз-оркестр РТ и группа Juan Horlendis

Оповещения от Киноафиши
12+
Продолжительность 135 минут
Возраст 12+

О концерте

В филармонии имени Габдуллы Тукая — джаз и латинские ритмы

Филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан и группа Juan Horlendis готовы удивить зрителей ярким концертом. Этот бэнд, объединяющий кубинскую энергию и русскую душу, представит уникальную программу, включающую знаменитые композиции Карлоса Сантаны, Сезарии Эворы, Анжелики Киджо и Buena Vista Social Club.

Состав группы Juan Horlendis

В коллективе выступают:

  • Хуан Орландис — бас-гитара, вокал. Фронтмен группы родом из Кубы, обладающий уникальной способностью сочетать вокал и танец на сцене. В его репертуаре звучат традиционные кубинские мелодии, а также инструменты вроде гитары и латиноамериканской перкуссии.
  • Данил Прокопьев — ударные. Уроженец Казани и петербургский музыкант, который владеет множеством стилей, включая афро-кубинские и бразильские. Он активно сотрудничает с театрами и известными артистами.
  • Максим Соболев — клавишные. Пианист и композитор, который окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию. Его стиль охватывает как классическую, так и латиноамериканскую музыку.
  • Иван Гуардиола — саксофон. Кубинский аранжировщик, который удостоился первой премии на международном фестивале Jojazz в Гаване.

О филармоническом джаз-оркестре

Художественный руководитель и главный дирижёр коллектива — заслуженный артист Республики Татарстан Сергей Васильев. Оркестр славится своим мастерством и разнообразием репертуара.

Программа концерта

Концерт будет интересен тем, кто ценит латинские ритмы и джазовые импровизации. Зрители смогут насладиться хитами, которые давно завоевали сердца публики по всему миру.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Апрель
17 апреля пятница
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 750 ₽

