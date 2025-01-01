Меню
Ритмы детства в ритмах танца
Киноафиша Ритмы детства в ритмах танца

Ритмы детства в ритмах танца

6+
Возраст 6+
О концерте

Концерт хореографического ансамбля «Ритмы детства»

16 декабря приглашаем вас на концерт «Ритмы детства в ритмах танца». В рамках программы выступит хореографический ансамбль «Ритмы детства», который гордится званием Московского творческого коллектива. Зрителей ожидают два отделения, полных самых ярких и выразительных танцевальных номеров, а также долгожданные премьеры, которые никого не оставят равнодушным.

История и достижения ансамбля

В 2025 году хореографический ансамбль «Ритмы детства» отметит свой 50-летний юбилей. За полувековую историю коллектив завоевал признание не только в России, но и за рубежом. Ансамбль получил множество наград, кубков и грамот, неоднократно становясь победителем значимых российских и международных конкурсов и фестивалей.
Среди достижений ансамбля — Гран-при национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» и победа в телевизионном проекте телеканала «Россия-культура» «Большие и маленькие» в 2022 году.

Разнообразие репертуара

Репертуар ансамбля «Ритмы детства» включает более 80 танцев народов мира, разнообразную детскую хореографию и жанровые миниатюры. Коллектив выступает на лучших концертных площадках Москвы, таких как концертный зал им. П. И. Чайковского, Театр «Русская песня» им. Н. Бабкиной и концертный зал «Зарядье». Кроме того, ансамбль регулярно организует гастроли по России и за границей.

Руководство и педагоги

Художественный руководитель ансамбля — Владимир Миллер, лауреат Премии Правительства РФ «Душа России», заслуженный работник культуры РФ. В творческом процессе задействованы педагоги-хореографы: Юлия Макарова, Ольга Пронина и заслуженный артист РФ Николай Ус.

Место и время проведения

Когда: 16 декабря в 19:00
Где: большой театрально-концертный зал

Декабрь
16 декабря вторник
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 600 ₽

