Ритм в большом городе. Барабанное шоу Vasiliev Groove

Ритм в большом городе. Барабанное шоу Vasiliev Groove

Возраст 12+

О концерте

Энергия и ритмы Vasiliev Groove

В MTS Live Холл Нижний Новгород пройдет уникальное барабанное шоу Vasiliev Groove. Это зрелищное представление уже завоевало сердца более 1 миллиона зрителей в 100 городах России и 20 странах мира.

Необычное сочетание жанров

Шоу Vasiliev Groove предлагает зрителям незабываемое сочетание музыки, театра, юмора и танцев. Глубокое взаимодействие со зрителями делает каждый номер по-настоящему уникальным. Стильные дизайнерские образы и костюмы добавят визуальную красоту к музыкальному оформлению.

Инновационные инструменты и незабываемые эффекты

Участники шоу используют разнообразные музыкальные инструменты: от акустических и маршевых барабанов до цимбал и маримбы. Вы сможете увидеть захватывающее использование огня и светящихся барабанов, эффектных болгарок и пневмопушек с конфетти.

Зрелищные выступления на крупных мероприятиях

С 2011 года команда Vasiliev Groove провела более 4 000 шоу на международных, федеральных и региональных мероприятиях. Они стали частью закрытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, выступали на Паралимпийских играх в Сочи в 2014 и на Чемпионате мира по футболу 2021 в Катаре. Шоу также стало победителем проекта «Лига удивительных людей» на телеканале «Россия 1».

Яркие эмоции для всех!

Не упустите возможность испытать восторг и яркие эмоции на выступлении Vasiliev Groove. Это шоу подарит впечатления, которые останутся в памяти надолго!

Январь
24 января воскресенье
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 2200 ₽

