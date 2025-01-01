Ритм твоей свободы

Концерт ко Дню российского студенчества

В Новосибирской филармонии (ГКЗ им. А.М. Каца) состоится захватывающее музыкальное событие — выступление ансамбля солистов «Новосибирская камерата». Это мероприятие приурочено ко Дню российского студенчества и обещает стать ярким праздником для всех любителей музыки.

Программа вечера

В программе концерта звучат фантазии на темы известных песен таких артистов, как Scorpions, Bon Jovi, Дженкинс, Носков и других. Зрители смогут насладиться уникальной интерпретацией классических хитов, исполненных талантливыми музыкантами.

Барабанное шоу и эстрадный хор

Дополнят программу барабанное шоу Big drumma show, которое не оставит равнодушным любителей энергичных ритмов. Также на сцене выступит эстрадный хор НГУАДИ Jam Sound, который подарит зрителям незабываемые музыкальные эмоции.

Для кого это событие?

Концерт станет отличным выбором для тех, кто ценит классическую интерпретацию популярных композиций и любит динамичные музыкальные шоу. Приходите, чтобы насладиться атмосферой праздника и получить заряд положительных эмоций!