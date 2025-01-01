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Ритм без границ. Музыкальный концерт телесной перкуссии
Киноафиша Ритм без границ. Музыкальный концерт телесной перкуссии

Ритм без границ. Музыкальный концерт телесной перкуссии

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Вечер телесной перкуссии в рамках фестиваля «Ритм без границ»

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер телесной перкуссии, который станет яркой частью ежегодного фестиваля «Ритм без границ». Это мероприятие создано для истинных ценителей музыки, которые связали свою жизнь с её магией.

Специальный гость: Озгю Булут

В этом году специальным гостем вечера станет Озгю Булут из Турции — композитор, музыкант и доктор музыкальных искусств в области концертного исполнительства. Он также является участником известной турецкой Body Music группы «KeKeÇa». Озгю Булут привнесет в программу этнический колорит тюркской музыкальной культуры, создавая неповторимую атмосферу.

Программа вечера

В программе концерта зрителей ждут:

  • Авторские композиции и оригинальные обработки известных произведений
  • Звуковые эксперименты
  • Увлекательные коллаборации музыкантов

Состав музыкантов

На сцене выступят таланты, которые создадут незабываемое музыкальное путешествие:

  • Озгю Булут (Турция) — перкуссия, вокал
  • Андрей Горбунов — перкуссия
  • Георгий Нефедов — балалайка
  • Дмитрий Васильев — вокал, контрабас
  • Ася Кель — флейта

Не упустите возможность погрузиться в магию телесной музыки и насладиться звуковым разнообразием, которое ждёт вас в этот вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
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