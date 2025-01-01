Ритм без границ. Музыкальный концерт телесной перкуссии

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер телесной перкуссии, который станет яркой частью ежегодного фестиваля «Ритм без границ». Это мероприятие создано для истинных ценителей музыки, которые связали свою жизнь с её магией.
В этом году специальным гостем вечера станет Озгю Булут из Турции — композитор, музыкант и доктор музыкальных искусств в области концертного исполнительства. Он также является участником известной турецкой Body Music группы «KeKeÇa». Озгю Булут привнесет в программу этнический колорит тюркской музыкальной культуры, создавая неповторимую атмосферу.
В программе концерта зрителей ждут:
На сцене выступят таланты, которые создадут незабываемое музыкальное путешествие:
Не упустите возможность погрузиться в магию телесной музыки и насладиться звуковым разнообразием, которое ждёт вас в этот вечер!