Ритм без границ. Музыкальный концерт телесной перкуссии

Вечер телесной перкуссии в рамках фестиваля «Ритм без границ»

Приглашаем вас на уникальное событие — вечер телесной перкуссии, который станет яркой частью ежегодного фестиваля «Ритм без границ». Это мероприятие создано для истинных ценителей музыки, которые связали свою жизнь с её магией.

Специальный гость: Озгю Булут

В этом году специальным гостем вечера станет Озгю Булут из Турции — композитор, музыкант и доктор музыкальных искусств в области концертного исполнительства. Он также является участником известной турецкой Body Music группы «KeKeÇa». Озгю Булут привнесет в программу этнический колорит тюркской музыкальной культуры, создавая неповторимую атмосферу.

Программа вечера

В программе концерта зрителей ждут:

Авторские композиции и оригинальные обработки известных произведений

Звуковые эксперименты

Увлекательные коллаборации музыкантов

Состав музыкантов

На сцене выступят таланты, которые создадут незабываемое музыкальное путешествие:

Озгю Булут (Турция) — перкуссия, вокал

Андрей Горбунов — перкуссия

Георгий Нефедов — балалайка

Дмитрий Васильев — вокал, контрабас

Ася Кель — флейта

Не упустите возможность погрузиться в магию телесной музыки и насладиться звуковым разнообразием, которое ждёт вас в этот вечер!