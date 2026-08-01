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Рисуем яркие принты на одежде с видом на Аврору от компании Артвайбс
Киноафиша Рисуем яркие принты на одежде с видом на Аврору от компании Артвайбс

Рисуем яркие принты на одежде с видом на Аврору от компании Артвайбс

6+
Возраст 6+

О выставке

Мастер-класс по рисованию на одежде в ресторане «Крыша 18»

В ресторане «Крыша 18» состоится мастер-класс по созданию ярких принтов на одежде от компании Артвайбс. Участники смогут проявить свою творческую натуру и украсить джинсовки, рубашки или футболки на собственное усмотрение. Даже если вы новичок в искусстве рисования, этот мастер-класс подарит массу позитивных эмоций и вдохновения.

За три часа вы создадите уникальный стиль для своих вещей. Мастер-класс подходит любителям творчества и самовыражения через моду. К тому же, после завершения занятия вы сможете стирать свои изделия.

Что входит в стоимость участия:

  • Безопасная акриловая краска для одежды;
  • Красочные профессиональные фото (при группе от 15 человек);
  • Велкам-дринк.

Не забудьте принести с собой свои любимые вещи для декорирования!

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15 августа суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
22 августа суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
29 августа суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
5 сентября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
12 сентября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
19 сентября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
26 сентября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
3 октября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
10 октября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
17 октября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
24 октября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
31 октября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
7 ноября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
14 ноября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽
21 ноября суббота
14:00
Крыша 18 Санкт-Петербург, Петроградская наб., 18а, БЦ «Сити», 6 этаж
от 3800 ₽

В ближайшие дни

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