Мастер-класс по рисованию на одежде в ресторане «Крыша 18»

В ресторане «Крыша 18» состоится мастер-класс по созданию ярких принтов на одежде от компании Артвайбс. Участники смогут проявить свою творческую натуру и украсить джинсовки, рубашки или футболки на собственное усмотрение. Даже если вы новичок в искусстве рисования, этот мастер-класс подарит массу позитивных эмоций и вдохновения.

За три часа вы создадите уникальный стиль для своих вещей. Мастер-класс подходит любителям творчества и самовыражения через моду. К тому же, после завершения занятия вы сможете стирать свои изделия.

Что входит в стоимость участия:

Безопасная акриловая краска для одежды;

Красочные профессиональные фото (при группе от 15 человек);

Велкам-дринк.

Не забудьте принести с собой свои любимые вещи для декорирования!