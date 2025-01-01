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Рисуем в море акварелью. Приключение на парусной яхте
Киноафиша Рисуем в море акварелью. Приключение на парусной яхте

Рисуем в море акварелью. Приключение на парусной яхте

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Акварель и море: творческое приключение на парусной яхте

Представьте себе: вы рисуете акварелью прямо на борту парусной яхты, окруженной волнами Финского залива. Легкий ветерок, бокал приветственного напитка в руке и потрясающий вид на Лахта-центр создают атмосферу, которую запомните надолго. А затем — профессиональные фотографии, которые будут радовать вас своими яркими моментами.

Что вас ждет?

  • 3 часа на парусной яхте среди волн Финского залива.
  • Легкие закуски и приветственный напиток.
  • Профессиональная фотосессия на фоне моря и Лахта-центра.
  • Акварельный мастер-класс с художником: создадим открытку-скетч.
  • Теплая творческая компания и ощущение, что вы в кино.

Важно знать

На море может быть прохладно, поэтому не забудьте захватить ветровку и надеть удобную обувь — каблуки на яхте запрещены. Количество мест строго ограничено, так что поторопитесь — яхта не резиновая, но очень красивая!

Дополнительная информация

После мастер-класса у вас будет возможность подарить открытку, отправить её по почте или оставить себе — как напоминание о том, как красиво вы умеете жить.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Речной яхт-клуб профсоюзов Санкт-Петербург, Петровская Коса, 9
19:00 от 7900 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Речной яхт-клуб профсоюзов Санкт-Петербург, Петровская Коса, 9
18:00 от 7500 ₽

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