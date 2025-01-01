Представьте себе: вы рисуете акварелью прямо на борту парусной яхты, окруженной волнами Финского залива. Легкий ветерок, бокал приветственного напитка в руке и потрясающий вид на Лахта-центр создают атмосферу, которую запомните надолго. А затем — профессиональные фотографии, которые будут радовать вас своими яркими моментами.
На море может быть прохладно, поэтому не забудьте захватить ветровку и надеть удобную обувь — каблуки на яхте запрещены. Количество мест строго ограничено, так что поторопитесь — яхта не резиновая, но очень красивая!
После мастер-класса у вас будет возможность подарить открытку, отправить её по почте или оставить себе — как напоминание о том, как красиво вы умеете жить.