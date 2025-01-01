Мастер-класс по рисованию в центре Петербурга

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в уютной мастерской художника, расположенной в самом сердце Петербурга. Всего за три часа вы сможете создать свою собственную картину, даже если у вас нет навыков рисования!

Создайте свой шедевр

Представьте: за окном раскинулись крыши Петербурга, в руках — кисть, бокал и чистый холст. Вы выбираете один из видов любимого города и переносите его на холст или в легкий акварельный скетч. Не умеете рисовать? Не переживайте! Опытный художник поможет вам на каждом этапе — вы уйдете с картиной, которую захочется повесить на стену или подарить.

Что вас ждет

Настоящая творческая мастерская художника

Видовые сюжеты Петербурга на выбор

Welcome drink и легкие закуски

Фото на память

Атмосфера уюта и вдохновения

Для всех и каждого

Мастер-класс подходит для всех: вы можете прийти с друзьями, детьми или в одиночку и провести пару часов с удовольствием. После завершения занятия у вас будет возможность прогуляться по городу, ведь мастерская находится в центре.

Не упустите шанс

Количество мест ограничено! Успейте забронировать билет и сохранить кусочек Петербурга в своей картине.