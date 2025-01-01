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Рисуем Питер на холсте. Мастер-класс в мастерской художника
Киноафиша Рисуем Питер на холсте. Мастер-класс в мастерской художника

Рисуем Питер на холсте. Мастер-класс в мастерской художника

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по рисованию в центре Петербурга

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в уютной мастерской художника, расположенной в самом сердце Петербурга. Всего за три часа вы сможете создать свою собственную картину, даже если у вас нет навыков рисования!

Создайте свой шедевр

Представьте: за окном раскинулись крыши Петербурга, в руках — кисть, бокал и чистый холст. Вы выбираете один из видов любимого города и переносите его на холст или в легкий акварельный скетч. Не умеете рисовать? Не переживайте! Опытный художник поможет вам на каждом этапе — вы уйдете с картиной, которую захочется повесить на стену или подарить.

Что вас ждет

  • Настоящая творческая мастерская художника
  • Видовые сюжеты Петербурга на выбор
  • Welcome drink и легкие закуски
  • Фото на память
  • Атмосфера уюта и вдохновения

Для всех и каждого

Мастер-класс подходит для всех: вы можете прийти с друзьями, детьми или в одиночку и провести пару часов с удовольствием. После завершения занятия у вас будет возможность прогуляться по городу, ведь мастерская находится в центре.

Не упустите шанс

Количество мест ограничено! Успейте забронировать билет и сохранить кусочек Петербурга в своей картине.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 4200 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 4200 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 4200 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 4200 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 4200 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
15:00 от 4200 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 4200 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Арт-студия Кати Звездиной Санкт-Петербург, Кадетская линия В.О., 5, корп. 2д, «Вавилов-лофт»
18:30 от 4200 ₽

В ближайшие дни

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20 августа в 14:00 Музей «В Тишине»
от 5500 ₽
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Интерактивный Новые медиа Современное искусство
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VR-Выставка «Гиперборея»
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