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Rising Sun 5tet
Киноафиша Rising Sun 5tet

Rising Sun 5tet

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с квинтетом Rising Sun 5tet в джаз-клубе ЭССЕ

16 августа в джаз-клубе ЭССЕ состоится незабываемый вечер, который подарит зрителям уникальную возможность насладиться живой музыкой квинтета Rising Sun 5tet. Коллектив, вдохновленный знаменитой песней британской группы The Animals «The House of The Rising Sun», был создан Арией Самойленко в память о его отце, который был большим поклонником этой композиции.

Цель и настроение

Основная задача квартета - передать свои эмоции и чувства через музыку, а также обменяться энергией с аудиторией. В программе вечера прозвучат произведения выдающихся джазовых музыкантов, таких как Cedar Walton, Thelonious Monk и Joe Henderson, а также оригинальные композиции участников коллектива.

Арий Самойленко — молодой талант

Арий Самойленко - не только лидер ансамбля, но и талантливый саксофонист, который стал лауреатом множества международных конкурсов, включая «Мир Джаза» и «Gnesin Jazz». Он является выпускником джазовой школы им. Кима Назаретова и студирует в Российской академии музыки имени Гнесиных под руководством профессора Александра Викторовича Осейчука. Арий также является резидентом арт-кластера «Таврида» и участником фестиваля «Будущее джаза 2024».

Состав квинтета

В этот вечер на сцене джаз-клуба ЭССЕ выступят:

  • Арий Самойленко — альт-саксофон
  • Александр Солдатенко — гитара
  • Элина Келешян — фортепиано
  • Филипп Терацуян — контрабас
  • Максим Кабальскис — барабаны

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое обещает быть насыщенным эмоциями и впечатлениями!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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