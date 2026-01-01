Оповещения от Киноафиши
Ришат Тухватуллин
Ришат Тухватуллин

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт Ришата Тухватуллина в Уфе

В Уфе пройдет концерт народного артиста двух республик Ришата Тухватуллина. Зрители смогут насладиться хитами, которые артист исполняет на протяжении 15 лет. Фантастическая сценография и разнообразие музыкальных жанров, от народных песен до современных хитов, сделают этот вечер незабываемым.

Новая программа: классика и свежие премьеры

Новая концертная программа включает в себя любимые миллионами слушателей супер хиты, которые прозвучат в новом, уникальном исполнении Ришата. Кроме ретро песен, зрителей ждут премьеры нового концертного сезона, которые никого не оставят равнодушным. Высокий профессионализм как самого певца, так и всех участников шоу, обеспечит насыщенную атмосферу на сцене.

Яркое шоу и национальные танцы

Концерт порадует зрителей не только великолепным вокалом, но и яркими современными и национальными танцами. Это шоу в европейском стиле уже завоевало признание зрителей, собирая аншлаги по всей России. Каждый номер программы помогает создать волшебную атмосферу, словно артист поет для каждого зрителя индивидуально.

Приглашаем вас посетить самые душевные и яркие мартовские вечера на концертах Ришата Тухватуллина!

В других городах
Март
8 марта воскресенье
14:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 1 ₽
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 1 ₽
9 марта понедельник
19:00
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
от 1 ₽

