Ринат Рахматуллин. Татарская дискотека в Казани

Специальное выступление Рината Рахматуллина в Корстоне

1 октября в Казанском комплексе Korston (Drink Mall) пройдет незабываемое выступление легендарного артиста Рината Рахматуллина. Это событие обещает стать одним из самых ярких моментов осени для всех любителей музыки и живых выступлений.

Программа вечера

22:00 - кунаклар җыелу;

23:00 - программа башлана;

03:00 - тәмамлана.

Не упустите возможность увидеть живое шоу Рината Рахматуллина, известного своим уникальным стилем и харизматичным исполнением. Артист радует зрителей новыми композициями и старинными хитами, хранителями которых он остается на протяжении многих лет.

Полезная информация

Для входа на мероприятие обязательна явка с документом, удостоверяющим личность: паспортом или водительскими правами. Важно помнить, что вход разрешен только для зрителей старше 18 лет.

Также обращаем ваше внимание, что в случае возврата билетов сервис может взимать комиссию. Не упустите ваш шанс стать частью незабываемого вечера!

Адрес: Казан, N. Ершов ур., 1а (3-й этаж).