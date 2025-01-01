Римский-Корсаков. Опера. Сказка. Феерия

Входит в Абонемент 8 Известное и неизвестное от Артёма Варгафтика Хор, оркестр и солисты Программа Римский-Корсаков. Увертюра к опере «Майская ночь» Римский-Корсаков. Полонез из оперы «Ночь перед Рождеством» Чайковский. Полонез из оперы «Черевички» Римский-Корсаков. Прелюдия-кантата «Из Гомера» Римский-Корсаков. Русская песня «Дубинушка» для оркестра, ор. 62 Римский-Корсаков. Неаполитанская песня для оркестра, ор. 63 Римский-Корсаков. Увертюра к опере «Боярыня Вера Шелога» Римский-Корсаков. Увертюра к опере «Псковитянка» Римский-Корсаков. Концерт для тромбона, духовых и ударных си-бемоль мажор Римский-Корсаков. Сюита из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» (фрагменты) Римский-Корсаков — покоритель стихий моря и музыки, гений, начавший свой творческий путь самоучкой и вошедший в пантеон величайших композиторов всех времён. Рассмотрите все грани, весь блеск его таланта вместе со знатоком музыкальных сокровищ Артёмом Варгафтиком. Наверное, нет человека, который бы не слышал музыки Н. А. Римского-Корсакова: «Полёт шмеля» или ария Снегурочки знакомы нам с самого детства. Изобразительная точность образов, вольность и красота народных песен, погружение в фольклор и литературу — дарование Николая Андреевича не знало границ, и всё, о чём он писал, предстаёт будто наяву. Один вечер — и Артём Варгафтик откроет его тайны всем, кто готов в деталях изучить творчество такого знакомого и одновременно непостижимого композитора. Участники Уральский академический филармонический оркестр Симфонический хор Свердловской филармонии Доркин Алексей Иванов Юрий (тромбон) Шайхиева Альбина (сопрано) Надырова Дилиза (меццо-сопрано) Сидоренко Елена (меццо-сопрано) Варгафтик Артём