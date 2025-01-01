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Билеты от 800₽
Киноафиша Римские Рогоносцы

Спектакль Римские Рогоносцы

Постановка
Театр Эстрады 18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Комедия положений «Римские рогоносцы» в московском Театре Эстрады

Измена — как искусство маскировки. Любовь — как стратегия выживания. В жаркую летнюю ночь в Риме, городе, где страсти вспыхивают быстрее, чем закипает кофе, обыденная квартира превращается в арену комедии. Здесь переплетаются любовь, ложь, ревность и отчаянные попытки сохранить спокойствие… хотя бы до утра.

Пять героев, каждый со своими амбициями, слабостями, мечтами и тайнами, оказываются в ловушке собственных решений. Они стремятся к счастью, даже если для этого приходится врать, прятаться в шкафу и выкручиваться всё изощрённей с каждой минутой.

Детали спектакля

  • Начало: 19:00
  • Продолжительность: 2 часа 30 минут с антрактом
  • Возрастное ограничение: 18+
  • Организатор: Общество с ограниченной ответственностью «Луч»

Неожиданные повороты сюжета

Если вы думаете, что это очередная комедия с избитым сюжетом, где «чужая жена и муж под кроватью», вы глубоко ошибаетесь. Начало истории похоже на известный анекдот: муж неожиданно возвращается из командировки и застаёт жену с любовником. Однако, всё, что последует за завязкой, порвёт в клочья ваши привычные представления о банальных комедиях.

Режиссёр Альберт Хасиев развивает вечный сюжет в вечном городе в совершенно непредсказуемом ключе. Зрители могут задаться вопросами: что веселого в этой истории о двух супружеских парах, живущих по соседству и оказавшихся в парадоксальной ситуации?

Актерский состав

В спектакле задействованы:

  • Григорий Сиятвинда
  • Сергей Гореликов
  • Михаил Башкатов
  • Ксения Худоба
  • Марина Маняхина

Создатели спектакля

Автор инсценировки и режиссер: Альберт Хасиев

Сценография и костюмы: Андрей Климов

Режиссер по пластике: Альберт Альбертс

Художник по свету: Евгений Лисицын

Продюсеры: Илларион Смирнов, Константин Елкин

Такой спектакль не только заставит вас смеяться, но и, возможно, поможет заглянуть в зеркало ваших семейных взаимоотношений. Не пропустите эту увлекательную комедию, которая освежит ваши представления о любви и жизни!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 800 ₽

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