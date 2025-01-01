«Римские приключения». Киносреды при свечах в Оранжерее

Кино при свечах в Оранжерее Таврического сада

StageMagic приглашает вас на уникальный показ под открытым небом — кино при свечах! В живописной Оранжерее Таврического сада, среди тропических растений и в приятной атмосфере, вас ждёт романтическая комедия «Римские приключения» режиссёра Вуди Аллена.

Очарование Вечного города

Действие фильма разворачивается в одном из самых красивых городов мира — Риме. Здесь переплетаются истории любви и захватывающих приключений, создавая уникальный портрет Вечного города. Зрители познакомятся с американским архитектором, переживающим вторую юность, простым обывателем, неожиданно ставшим знаменитым, молодоженами из провинции, ожидающими романтических открытий, а также американским оперным постановщиком, решившим вывести на сцену поющего работника похоронного бюро.

Комфорт и удовольствие

Каждый билет включает попкорн, а зрителей в VIP-зоне ожидает бокал игристого в подарок! Рассадка в зале свободная: вы можете выбрать удобное место на шезлонгах в VIP-зоне или на стульях.

Подробная информация

Продолжительность: 1 час 50 минут

1 час 50 минут Рекомендуется: для всех категорий зрителей старше 18 лет

Не упустите возможность насладиться кино в уникальной атмосфере! Билеты уже в продаже.