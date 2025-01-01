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«Римские приключения». Киносреды при свечах в Оранжерее
Киноафиша «Римские приключения». Киносреды при свечах в Оранжерее

«Римские приключения». Киносреды при свечах в Оранжерее

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Кино при свечах в Оранжерее Таврического сада

StageMagic приглашает вас на уникальный показ под открытым небом — кино при свечах! В живописной Оранжерее Таврического сада, среди тропических растений и в приятной атмосфере, вас ждёт романтическая комедия «Римские приключения» режиссёра Вуди Аллена.

Очарование Вечного города

Действие фильма разворачивается в одном из самых красивых городов мира — Риме. Здесь переплетаются истории любви и захватывающих приключений, создавая уникальный портрет Вечного города. Зрители познакомятся с американским архитектором, переживающим вторую юность, простым обывателем, неожиданно ставшим знаменитым, молодоженами из провинции, ожидающими романтических открытий, а также американским оперным постановщиком, решившим вывести на сцену поющего работника похоронного бюро.

Комфорт и удовольствие

Каждый билет включает попкорн, а зрителей в VIP-зоне ожидает бокал игристого в подарок! Рассадка в зале свободная: вы можете выбрать удобное место на шезлонгах в VIP-зоне или на стульях.

Подробная информация

  • Продолжительность: 1 час 50 минут
  • Рекомендуется: для всех категорий зрителей старше 18 лет

Не упустите возможность насладиться кино в уникальной атмосфере! Билеты уже в продаже.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
21:00 от 1900 ₽

Фотографии

«Римские приключения». Киносреды при свечах в Оранжерее «Римские приключения». Киносреды при свечах в Оранжерее «Римские приключения». Киносреды при свечах в Оранжерее «Римские приключения». Киносреды при свечах в Оранжерее «Римские приключения». Киносреды при свечах в Оранжерее «Римские приключения». Киносреды при свечах в Оранжерее «Римские приключения». Киносреды при свечах в Оранжерее «Римские приключения». Киносреды при свечах в Оранжерее «Римские приключения». Киносреды при свечах в Оранжерее

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