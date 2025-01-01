Меню
Рикки-Тикки-Тави
Киноафиша Рикки-Тикки-Тави

Спектакль Рикки-Тикки-Тави

Постановка
Большой театр кукол 6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль по «Книге джунглей» в Большом театре кукол

Приглашаем вас на увлекательное театральное приключение – спектакль «Рикки-Тикки-Тави», основанный на знаменитом рассказе Редьярда Киплинга из «Книги джунглей». Эта история о смелом мангусте, который рискует своей жизнью ради спасения семьи англичан от опасных змей, знакома многим с детства.

Погружение в джунгли

Действие спектакля разворачивается в экзотических джунглях, населенными яркими персонажами: мускусной крысой Чучундрой, птичкой-портным Дарзи и индийскими кобрами Наг и Нагайной. В театре кукол, где каждый элемент оживает, можно в полной мере насладиться этой красочной флорой и фауной.

Творческая команда

Художник Марина Завьялова создала на сцене настоящие тропические джунгли в стиле Анри Руссо, что добавляет спектаклю особую атмосферу. Молодые актеры БТК выступают в роли героев, используя куклы, маски и необычные костюмы, что позволяет зрителям полностью погрузиться в волшебный мир Киплинга.

Музыкальное сопровождение

Спектакль наполнен танцами и пластическими номерами, к которым музыку написал талантливый композитор Анатолий Гонье. Это создаёт незабываемую атмосферу, в которой оживают джунгли и их обитатели.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который порадует как детей, так и взрослых!

Режиссер
Руслан Кудашов
В ролях
Александр Игнатьев
Василиса Ручимская
Алесь Снопковский
Наталья Мошкина
Роман Дадаев

Ноябрь
3 ноября понедельник
13:00
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
от 700 ₽
15:00
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
от 700 ₽

Фотографии

Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави

