По мотивам рассказа Редьярда Киплинга из всемирной известной «Книги джунглей»

В этой истории главным героем является молодой мангуст, который потерял своих родителей и был принят в семью людей, которые его полюбили и стали ему родными.

История о храбрости и дружбе

Мангуст Рикки, вместе с верными друзьями — птичкой Дарзи и белозубкой Чучундрой, спасают людей от опасных кобр Нага и Нагайны. Рикки-тикки-тикки-чик! — этот боевой клич отважного мангуста запомнит каждый зритель, пришедший на спектакль.

Сила храбрости и доброты

Самоотверженное сердце Рикки неустрашимо в борьбе с врагами, и его пример учит детей не только храбрости, но и доброте. Это увлекательная и трогательная история о верности, дружбе и мужестве, которая оставляет незабываемое впечатление на маленьких зрителей.