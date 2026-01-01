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Рикки-Тикки-Тави
Киноафиша Рикки-Тикки-Тави

Спектакль Рикки-Тикки-Тави

Постановка
Театр на Покровке 6+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

По мотивам рассказа Редьярда Киплинга из всемирной известной «Книги джунглей»

В этой истории главным героем является молодой мангуст, который потерял своих родителей и был принят в семью людей, которые его полюбили и стали ему родными.

История о храбрости и дружбе

Мангуст Рикки, вместе с верными друзьями — птичкой Дарзи и белозубкой Чучундрой, спасают людей от опасных кобр Нага и Нагайны. Рикки-тикки-тикки-чик! — этот боевой клич отважного мангуста запомнит каждый зритель, пришедший на спектакль.

Сила храбрости и доброты

Самоотверженное сердце Рикки неустрашимо в борьбе с врагами, и его пример учит детей не только храбрости, но и доброте. Это увлекательная и трогательная история о верности, дружбе и мужестве, которая оставляет незабываемое впечатление на маленьких зрителей.

Режиссер
Олег Лабозин-мл.
В ролях
Андрей Сумцов
Мирослав Душенко
Яна Ускова
Софья Игрушкина
Григорий Мосоянц

Фотографии

Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави
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