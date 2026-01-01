Спектакль для всей семьи «Рикки-Тикки-Тави» во Дворце на Яузе

Дворец на Яузе приглашает вас на захватывающий спектакль «Рикки-Тикки-Тави». Это история о храбром мангусте, который отправляется навстречу приключениям, полным неожиданных поворотов и увлекательных сцен.

Что вас ждет?

Спектакль наполнен:

Зажигательными песнями: мелодии, которые останутся в вашем сердце.

Энергичными танцами: вы не сможете усидеть на месте!

Яркими персонажами: карикатурные птички Дарзи, трусливая крыса Чучундра и отчаянные змеи Наг и Нагайна.

Атмосфера и эмоции

Почувствуйте атмосферу Индии и проникнитесь историей, которая оживит знакомые с детства страницы. «Рикки-Тикки-Тави» — это не просто спектакль; это феерическое представление, которое подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего приключения вместе с Рикки-Тикки! Спектакль «Рикки-Тикки-Тави» — идеальный выбор для тех, кто ищет яркие ритмы и волшебные истории.