Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Рикки-Тикки-Тави
Билеты от 400₽
Киноафиша Рикки-Тикки-Тави

Спектакль Рикки-Тикки-Тави

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О спектакле

Спектакль для всей семьи «Рикки-Тикки-Тави» во Дворце на Яузе

Дворец на Яузе приглашает вас на захватывающий спектакль «Рикки-Тикки-Тави». Это история о храбром мангусте, который отправляется навстречу приключениям, полным неожиданных поворотов и увлекательных сцен.

Что вас ждет?

Спектакль наполнен:

  • Зажигательными песнями: мелодии, которые останутся в вашем сердце.
  • Энергичными танцами: вы не сможете усидеть на месте!
  • Яркими персонажами: карикатурные птички Дарзи, трусливая крыса Чучундра и отчаянные змеи Наг и Нагайна.

Атмосфера и эмоции

Почувствуйте атмосферу Индии и проникнитесь историей, которая оживит знакомые с детства страницы. «Рикки-Тикки-Тави» — это не просто спектакль; это феерическое представление, которое подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего приключения вместе с Рикки-Тикки! Спектакль «Рикки-Тикки-Тави» — идеальный выбор для тех, кто ищет яркие ритмы и волшебные истории.

Купить билет на спектакль Рикки-Тикки-Тави

Помощь с билетами
Апрель
4 апреля суббота
11:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 400 ₽

В ближайшие дни

Ханума
16+
Комедия Мюзикл
Ханума
26 апреля в 19:00 ЦДКЖ
от 2000 ₽
Когда ангелы шутят
12+
Комедия
Когда ангелы шутят
4 мая в 00:00 Дворец на Яузе
от 1500 ₽
Кот в сапогах
6+
Детский
Кот в сапогах
19 апреля в 12:00 Театр им. Вахтангова
от 300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше