Спектакль Рикки-Тикки-Тави

Рикки-Тикки-Тави
6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Удивительное путешествие в сказочный мир Индии

Такая таинственная, неизведанная, яркая страна Индия… Стоит лишь услышать её ритмы, и сердце начинает биться быстрее. Вам тоже это знакомо? Тогда вам точно понравится удивительный мир спектакля «Рикки-Тикки-Тави».

Сюжет и персонажи

Знакомая всем история о смелом мангусте Рикки-Тикки-Тави, который потерял свою семью, приглашает вас в захватывающее путешествие. Он открывает необъятный мир, где зло может стать добром, а трусость обернуться храбростью. На его путях встречаются смешные птички Дарзи, трусливая крыса Чучундра, а также опасные змеи Наг и Нагайна. Кого только не встретит мангуст в своих приключениях! В этом мире все не так однозначно, как кажется.

Музыка и танцы

В спектакле звучат оригинальные песни, которые вы еще долго будете напевать после просмотра. А веселые танцы на сцене заставляют зрителей танцевать вместе с героями, создавая атмосферу настоящего праздника.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля составляет 70 минут без антракта. Рекомендуемый возраст для зрителей — 6+. Не упустите возможность погрузиться в магию индийской культуры и пережить вместе с Рикки-Тикки-Тави незабываемые эмоции!

Октябрь
12 октября воскресенье
11:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
от 600 ₽

Фотографии

Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави

