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Рикки-Тикки-Тави
Киноафиша Рикки-Тикки-Тави

Спектакль Рикки-Тикки-Тави

Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 6+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальный спектакль для всей семьи в Театре Эстрады

Приглашаем вас на увлекательный музыкальный спектакль, основанный на рассказе Редьярда Киплинга из «Книги Джунглей». Этот захватывающий сюжет обретает новое звучание в стилистике современного Болливуда, превращая историю о смелом мангусте в настоящее театральное представление.

Для маленьких зрителей и их родителей

Спектакль станет настоящим праздником для юных зрителей, рассказывая о доблести, дружбе и верности своему слову. Он также подчеркивает важность защиты слабых и уважения к старшим. Яркие песни и зажигательные индийские танцы перенесут детей в атмосферу радости и веселья.

Для родителей этот спектакль станет ностальгическим напоминанием о классике индийского кинематографа. Веселая история зазвучит ритмами Болливуда, создавая уникальную атмосферу, в которой объединяются традиции и современность.

Сюжет и концепция

В этой интерпретации храбрый Рикки попадает не в семью англичан, а в дом раджи, становясь лучшим другом наследника престола. Это придаёт войне, которую ведет герой, новый масштаб и глубокий символизм. Спектакль затрагивает важные темы противостояния: царей людских и царей змеиных. Зрители станут свидетелями конфликта двух миров – человеческих ценностей и высоких идеалов против змеиных принципов, таких как ложь, коварство и обман.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного приключения! Спектакль обещает стать ярким событием театральной жизни и подарить незабываемые впечатления.

Режиссер
Илья Архипов
В ролях
Никита Бревнов
Дарья Алексеева
Ренат Шавалиев
Константин Шлюев
Варвара Шалагина

Фотографии

Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави Рикки-Тикки-Тави
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