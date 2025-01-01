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Билеты от 100₽
Киноафиша Рикки-тики-тави

Спектакль Рикки-тики-тави

Постановка
МТЮЗ 6+
Возраст 6+
Билеты от 100₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Рикки-Тикки-Тави» — захватывающее путешествие в мир джунглей

«Рикки-Тикки-Тави» — это увлекательный спектакль, основанный на одноимённом рассказе Редьярда Киплинга из «Книги джунглей». История о храбром мангусте, который спасает семью англичан от гибели, известна многим. Но как она будет представлена на сцене театра кукол?

Волшебный мир джунглей

Действие спектакля разворачивается в живописных джунглях, где обитают экзотические животные. В числе персонажей — мускусная крыса Чучундра, птичка-портной Дарзи, а также индийские кобры Наг и Нагайна. Каждый из этих персонажей привносит в историю свою уникальную харизму и характер, что делает спектакль особенно увлекательным для зрителей.

Кукольное искусство в действии

Театр кукол предоставляет идеальные условия для воплощения этой захватывающей истории. Благодаря мастерству актёров и кукловодов, маленькие зрители смогут увидеть на сцене не только красоту джунглей, но и волшебство взаимодействия между персонажами. Спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи.

Интересные факты

  • Редьярд Киплинг написал «Книгу джунглей» в 1894 году, и она до сих пор остаётся одной из самых популярных детских книг.
  • История о Рикки-Тикки-Тави была адаптирована для различных форматов, включая кино и анимацию.
  • Спектакль будет интересен как детям, так и взрослым, благодаря своим ярким персонажам и моральным урокам.

Не упустите возможность отправиться в мир приключений с «Рикки-Тикки-Тави», который станет настоящим открытием для юных зрителей и их родителей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
12:00 от 100 ₽

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