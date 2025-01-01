Рихтер, Циммер, Эйнауди: Музыка во сне Дали

Мультимедийное шоу в Центре цифрового искусства Artplay Media

2 октября 2025 года в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится грандиозное мультимедийное шоу – уникальный синтез музыки и живописи. Cantilena Orchestra представит шедевры величайших композиторов современности, включая:

Звучание легенд

Ханс Циммер – эпичные саундтреки к фильмам «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря» и «Гладиатор», наполненные мощью и драматизмом;

Макс Рихтер – гипнотизирующие мелодии из «The Leftovers» и «Vivaldi Recomposed», пронизанные меланхолией и надеждой;

Джон Уильямс – легендарные темы «Звёздных войн», «Гарри Поттера» и «Индианы Джонса», знакомые каждому;

Людовико Эйнауди – проникновенные фортепианные пейзажи, уносящие в мир чистых эмоций.

Визуализация искусства

Это не просто концерт – это погружение в сюрреалистичную вселенную! На гигантских экранах оживут знаковые работы Сальвадора Дали: «Постоянство памяти», «Сон, навеянный полётом пчелы», «Искушение святого Антония». Каждая нота оркестра будет визуализирована через призму гениальных образов, создавая эффект полного присутствия внутри искусства.

Почему это нельзя пропустить?

Живое исполнение музыкантов Cantilena Orchestra – мощь симфонического звучания, пробирающая до мурашек.

Иммерсивный видеоряд – технологии 4K превратят зал в «театр сюрреализма».

Эффект синестезии – когда музыка становится цветом, а живопись – мелодией.

Где и когда?

Центр цифрового искусства Artplay Media, Нижняя Сыромятническая, 10, строение 2, 2 этаж. Начало в 20:00.

Это не просто концерт – это путешествие сквозь время, где Дали и Циммер говорят на одном языке.