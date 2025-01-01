Рихтер, Циммер, Эйнауди: Музыка во сне Дали

Мультимедийное шоу в Центре цифрового искусства Artplay Media
2 октября 2025 года в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится грандиозное мультимедийное шоу – уникальный синтез музыки и живописи. Cantilena Orchestra представит шедевры величайших композиторов современности, включая:
Звучание легенд
- Ханс Циммер – эпичные саундтреки к фильмам «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря» и «Гладиатор», наполненные мощью и драматизмом;
- Макс Рихтер – гипнотизирующие мелодии из «The Leftovers» и «Vivaldi Recomposed», пронизанные меланхолией и надеждой;
- Джон Уильямс – легендарные темы «Звёздных войн», «Гарри Поттера» и «Индианы Джонса», знакомые каждому;
- Людовико Эйнауди – проникновенные фортепианные пейзажи, уносящие в мир чистых эмоций.
Визуализация искусства
Это не просто концерт – это погружение в сюрреалистичную вселенную! На гигантских экранах оживут знаковые работы Сальвадора Дали: «Постоянство памяти», «Сон, навеянный полётом пчелы», «Искушение святого Антония». Каждая нота оркестра будет визуализирована через призму гениальных образов, создавая эффект полного присутствия внутри искусства.
Почему это нельзя пропустить?
- Живое исполнение музыкантов Cantilena Orchestra – мощь симфонического звучания, пробирающая до мурашек.
- Иммерсивный видеоряд – технологии 4K превратят зал в «театр сюрреализма».
- Эффект синестезии – когда музыка становится цветом, а живопись – мелодией.
Где и когда?
Центр цифрового искусства Artplay Media, Нижняя Сыромятническая, 10, строение 2, 2 этаж. Начало в 20:00.
Это не просто концерт – это путешествие сквозь время, где Дали и Циммер говорят на одном языке.