Рихтер, Циммер, Эйнауди: Музыка во сне Дали
Билеты от 2500₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Мультимедийное шоу в Центре цифрового искусства Artplay Media

2 октября 2025 года в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится грандиозное мультимедийное шоу – уникальный синтез музыки и живописи. Cantilena Orchestra представит шедевры величайших композиторов современности, включая:

Звучание легенд

  • Ханс Циммер – эпичные саундтреки к фильмам «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря» и «Гладиатор», наполненные мощью и драматизмом;
  • Макс Рихтер – гипнотизирующие мелодии из «The Leftovers» и «Vivaldi Recomposed», пронизанные меланхолией и надеждой;
  • Джон Уильямс – легендарные темы «Звёздных войн», «Гарри Поттера» и «Индианы Джонса», знакомые каждому;
  • Людовико Эйнауди – проникновенные фортепианные пейзажи, уносящие в мир чистых эмоций.

Визуализация искусства

Это не просто концерт – это погружение в сюрреалистичную вселенную! На гигантских экранах оживут знаковые работы Сальвадора Дали: «Постоянство памяти», «Сон, навеянный полётом пчелы», «Искушение святого Антония». Каждая нота оркестра будет визуализирована через призму гениальных образов, создавая эффект полного присутствия внутри искусства.

Почему это нельзя пропустить?

  • Живое исполнение музыкантов Cantilena Orchestra – мощь симфонического звучания, пробирающая до мурашек.
  • Иммерсивный видеоряд – технологии 4K превратят зал в «театр сюрреализма».
  • Эффект синестезии – когда музыка становится цветом, а живопись – мелодией.

Где и когда?

Центр цифрового искусства Artplay Media, Нижняя Сыромятническая, 10, строение 2, 2 этаж. Начало в 20:00.

Это не просто концерт – это путешествие сквозь время, где Дали и Циммер говорят на одном языке.

Помощь с билетами
Декабрь
22 декабря понедельник
20:00
Artplay Media Москва, Ниж.Сыромятническая, 10, стр. 2,
от 2500 ₽

