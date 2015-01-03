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Риголетто
Киноафиша Риголетто

Спектакль Риголетто

16+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Новый взгляд на классическую оперу Джузеппе Верди

Постановка «Риголетто» в исполнении Юрия Александрова смело разрушает традиционные представления о знаменитой опере Верди. В этом спектакле центральным мотивом становится маска — зловещий символ маскарада жизни.

Сюжет «Риголетто»

Верди считал сюжет «Риголетто», заимствованный из драмы Виктора Гюго «Король забавляется», одним из лучших среди своих произведений. Впервые в истории жанра героем оперы становится старик-горбун — придворный шут, лицемер и человек, озлобленный на весь мир. Он мстит всем, у кого нет горба на спине.

Однако режиссер предлагает новую версию этой психологической драмы. В его интерпретации придворный шут — это не горбун, а язвительный, умный и злой человек, который не стар. Горб и маска — всего лишь шутовское обличье, которое он надевает при дворе герцога. Но нравственное уродство невозможно сбросить, как маску.

Темы и атмосфера

Неординарный человек, вынужденный терпеть постоянные унижения, развлекается интригами и с удовольствием участвует в грязных забавах своего господина и его окружения. Судьба наказывает Риголетто за его жестокость, превращая его в убийцу собственной дочери, Джильды.

Роскошные и изысканные костюмы создают историческую атмосферу спектакля. Персонажи, облаченные в дорогие ткани и причудливые маски, словно сошли с полотен старых мастеров. Спектакль является цельным произведением с продуманными до мелочей деталями и поистине красивой визуальной составляющей.

Музыкальное исполнение

Актерская игра и превосходное музыкальное исполнение соответствуют замыслу самого Верди — создателя жанра музыкальной драмы. Это спектакль, который оставит незабываемые впечатления и заставит задуматься о сложности человеческой природы и последствиях поступков.

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
27 сентября воскресенье
18:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 октября четверг
19:00
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
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Фотографии

Риголетто Риголетто Риголетто Риголетто Риголетто Риголетто

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