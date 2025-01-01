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Риголетто
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Спектакль Риголетто

Постановка
НОВАТ 12+
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера Джузеппе Верди «Риголетто» на сцене Новосибирского театра оперы и балета

На сцене Новосибирского театра оперы и балета вновь оживает одно из самых знаменитых творений Джузеппе Верди — опера «Риголетто». Это произведение неизменно занимает почетное место в репертуаре ведущих оперных театров мира и продолжает привлекать внимание зрителей своими яркими мелодиями и драматичным сюжетом.

История и особенности оперы «Риголетто»:

«Риголетто», написанная в 1851 году, стала для Верди вершиной его творчества. Композитор создал оперу всего за 40 дней, уединившись в итальянском городке Буссето. Премьера состоялась 11 марта 1851 года в венецианском театре Ла Фениче и сразу принесла Верди огромный успех. Публика не могла устоять перед игривым мотивом арии Герцога «Сердце красавиц», который вскоре стал одним из самых узнаваемых музыкальных фрагментов в мире оперы.

Сюжет «Риголетто» основан на драме Виктора Гюго «Король забавляется» и повествует о распутном герцоге Мантуанском и его шуте Риголетто. Действие начинается на пышном балу, где герцог ухаживает за графиней Чепрано, а Риголетто насмехается над графом, вызывая его ревность и гнев. Однако, как и в лучших трагедиях, проклятие, произнесенное одним из персонажей, становится судьбоносным и для самого шута.

Новая постановка «Риголетто»:

Главный режиссер Новосибирского театра оперы и балета Вячеслав Стародубцев представляет свою интерпретацию «Риголетто». В новой постановке он стремится освободить оперу от устаревших сценических штампов, накопившихся за полтора века её существования, и наполняет спектакль современными решениями и технологиями. Эта версия обещает свежий взгляд на классическую оперу, сохраняя при этом её глубокий драматизм и музыкальное совершенство.

Не пропустите возможность насладиться великим произведением Джузеппе Верди в исполнении талантливых артистов Новосибирского театра оперы и балета!

В ролях
Вячеслав Стародубцев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 23 сентября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 700 ₽

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