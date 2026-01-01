«Риголетто»: Верди возвращается на сцену НОВАТа

25 июля 2024 года Новосибирский оперный театр представит премьеру оперы, которая не устаёт завоёвывать сердца – «Риголетто» Джузеппе Верди.

Опера, вошедшая в историю

«Риголетто» – одно из самых ярких творений Верди, занимающее почётное место среди десяти лучших опер мира. Её популярность подтверждается вечной мелодией «Сердце красавиц», которая и сегодня волнует слушателей. Созданная в 1851 году, «Риголетто» была написана Верди за 40 дней в уединении итальянского Буссето. Премьера оперы прошла с оглушительным успехом, и композитор признал её своим лучшим произведением.

Легендарный шедевр на новосибирской сцене

Эта опера – символ оперного искусства, без которой немыслим репертуар театра. «Риголетто» требует особенного внимания и мастерства, ведь партия главного героя считается одной из самых сложных в баритоновом репертуаре.

Сюжет, вдохновлённый драмой Гюго

Основанная на пьесе Виктора Гюго «Король забавляется», история «Риголетто» разворачивается вокруг интриг и страстей герцога Мантуанского и его шута. Проклятие, балы и судьбы переплетаются в этой захватывающей опере.

Современный взгляд на классику

Главный режиссёр НОВАТа Вячеслав Стародубцев представит «Риголетто» в новом свете, освободив произведение от старых штампов и обогатив его современными решениями и технологиями.

Приглашаем вас стать частью этого великолепного вечера, где классика встречается с новаторством, а музыка Верди звучит для вас.