Дж. Верди «Риголетто». Опера в концертном исполнении

13 июня в программе VII Международного фестиваля искусств «Стрелка» в концертном исполнении прозвучит одна из величайших опер Дж. Верди — «Риголетто», написанная в 1851 году. Опера основана на драмах французского писателя Виктора Гюго «Король забавляется», и создание её стало настоящим сценическим прорывом.

Сюжет «Риголетто» представляет собой сочетание драматических событий и глубоких психологических переживаний. Верди и его либреттист Ф.М. Пьяве адаптировали оригинальную историю, изменив место действия и некоторые ключевые элементы, чтобы удовлетворить требования цензуры. Это решение позволило опере получить широкую известность по всему миру.

Премьера «Риголетто» прошла в Венеции в театре Ла Фениче и произвела настоящий фурор, став одной из самых исполняемых опер в мире. Интересно, что композитор работал над партитурой всего 40 дней, проявив при этом невероятную осторожность, чтобы сохранить авторство своей музыки.

На сцене концертного Пакгауза выступит великолепный состав исполнителей. Партию Риголетто исполнит Роман Бурденко — один из ведущих вердиевских баритонов на сегодняшний день, солист Мариинского театра. Его исполнение этой сложной роли получило признание по всему миру, включая лестные отзывы от критиков.

Солистами на сцене станут также Айгуль Хисматуллина в роли Джильды и Сергей Кузьмин в роли Герцога Мантуанского. Оркестр La Voce Strumentale под руководством Дмитрия Синьковского выполнит великолепные музыкальные номера, наполняя зал чарующими мелодиями Верди.

Исполнители

Оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина

Дирижер: Дмитрий Синьковский

Солисты

Герцог Мантуанский: Сергей Кузьмин

Риголетто, его шут: Роман Бурденко (Мариинский театр)

Джильда, дочь Риголетто: Айгуль Хисматуллина (Мариинский театр)

Спарафучиле, профессиональный убийца: Матвей Пасхальский

Маддалена, его сестра: Карина Хэрунц

Джованна, её служанка: София Схиртладзе

Граф Монтероне: Георгий Екимов

Марулло: Евгений Фан

Борса: Дмитрий Белянский

Граф Чепрано: Вадим Соловьев

Графиня Чепрано: Елена Сизова

Офицер: Евгений Икатов

Паж Герцогини: Анастасия Машковцева

Мужской хор Нижегородского театра оперы и балета имени А.С. Пушкина

