Опера Джузеппе Верди «Риголетто» в Алматы

Опера Джузеппе Верди «Риголетто» — трагическая история в трех действиях, основанная на драме Виктора Гюго «Король забавляется». Главный сюжет вращается вокруг судьбы придворного шуты Риголетто, который сражается за защиту своей дочери Джильды от распутного Герцога Мантуанского.

Краткое содержание

Действие 1: На балу Герцог Мантуанский хвастается своими любовными похождениями. Шут Риголетто насмехается над графом Монтероне, который страдает из-за обесчестья дочери. В ответ на насмешки, граф проклинает шута. Придворные, уставшие от колкостей Риголетто, решают похитить его «любовницу», на которую, как они думают, он претендует — на самом деле это его дочь Джильда.

Действие 2: Герцог, узнав о похищении Джильды, соблазняет ее, скрывая свое имя. Риголетто в отчаянии умоляет придворных вернуть дочь. Джильда, узнав о своих чувствах к Герцогу, признается в любви к нему. Риголетто клянется отомстить за свою дочь.

Действие 3: В таверне у реки Риголетто открывает Джильде измену Герцога с Маддаленой, сестрой наемного убийцы Спарафучиле. Он отправляет Джильду из города и нанимает убийцу. Маддалена умоляет Спарафучиле пощадить Герцога. Джильда, услышав крик о помощи, входит и жертвует собой, погибая от ножа бандита. Спарафучиле возвращает Риголетто мешок с телом, и, когда шут открывает его, он находит свою умирающую дочь. Опера завершает крик Риголетто о свершившемся проклятии.

Действующие лица и исполнители

Герцог Мантуанский — Дамир Садуакасов

Риголетто, придворный шут — Талгат Мусабаев, солист театра «Астана Опера»

Джильда, дочь Риголетто — Наталья Мезина

Спарафучилле, бандит — Ильяс Артагалиев

Маддалена, его сестра — Елена Никонова

Джиованна, служанка Джильды — Ирина Котова (первое исполнение)

Граф Монтероне — Бекзат Абитов (первое исполнение)

Кавалер Марулло — Нурбол Артыкбаев (первое исполнение)

Борса Маттео — Ислам Хамзаев

Граф Чепрано — Шынгыс Нургалиулы

Графиня Чепрано — Аружан Алпысбаева

Паж — Аружан Алпысбаева

Офицер — Шынгыс Нургалиулы

Оркестр и творческая команда

Симфонический оркестр и хор Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая под управлением главного дирижера Нуржана Байбусинова, заслуженного деятеля Республики Казахстан. Постановка осуществлена под руководством дирижера Виттоорио Паризи (Италия) и режиссера Ляйлим Имангазиной, заслуженного деятеля Республики Казахстан. Художник — Вячеслав Окунев, народный художник России и лауреат Государственных премий. Главный хормейстер — Алия Темирбекова, заслуженный деятель Республики Казахстан.