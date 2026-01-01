Опера Джузеппе Верди «Риголетто» — трагическая история в трех действиях, основанная на драме Виктора Гюго «Король забавляется». Главный сюжет вращается вокруг судьбы придворного шуты Риголетто, который сражается за защиту своей дочери Джильды от распутного Герцога Мантуанского.
Действие 1: На балу Герцог Мантуанский хвастается своими любовными похождениями. Шут Риголетто насмехается над графом Монтероне, который страдает из-за обесчестья дочери. В ответ на насмешки, граф проклинает шута. Придворные, уставшие от колкостей Риголетто, решают похитить его «любовницу», на которую, как они думают, он претендует — на самом деле это его дочь Джильда.
Действие 2: Герцог, узнав о похищении Джильды, соблазняет ее, скрывая свое имя. Риголетто в отчаянии умоляет придворных вернуть дочь. Джильда, узнав о своих чувствах к Герцогу, признается в любви к нему. Риголетто клянется отомстить за свою дочь.
Действие 3: В таверне у реки Риголетто открывает Джильде измену Герцога с Маддаленой, сестрой наемного убийцы Спарафучиле. Он отправляет Джильду из города и нанимает убийцу. Маддалена умоляет Спарафучиле пощадить Герцога. Джильда, услышав крик о помощи, входит и жертвует собой, погибая от ножа бандита. Спарафучиле возвращает Риголетто мешок с телом, и, когда шут открывает его, он находит свою умирающую дочь. Опера завершает крик Риголетто о свершившемся проклятии.
Симфонический оркестр и хор Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая под управлением главного дирижера Нуржана Байбусинова, заслуженного деятеля Республики Казахстан. Постановка осуществлена под руководством дирижера Виттоорио Паризи (Италия) и режиссера Ляйлим Имангазиной, заслуженного деятеля Республики Казахстан. Художник — Вячеслав Окунев, народный художник России и лауреат Государственных премий. Главный хормейстер — Алия Темирбекова, заслуженный деятель Республики Казахстан.