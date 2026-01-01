Спектакль Риголетто

Опера «Риголетто» в Астане

Опера «Риголетто» в трех действиях была создана по либретто Ф. М. Пиаве на основе драмы В. Гюго «Король забавляется». Премьера этого шедевра состоялась 11 марта 1851 года в театре Ла Фениче, Венеция. Теперь зрители смогут насладиться «Риголетто» на сцене «Астана Опера» 3 и 4 октября 2025 года.

Опера исполняется на итальянском языке и сопровождается синхронными титрами на казахском и русском языках. Продолжительность спектакля составляет 2 часа 40 минут с двумя антрактами. Обратите внимание на возрастное ограничение: 10+.

Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей.

Знаменитая опера Верди

«Риголетто» — одно из наиболее известных произведений Дж. Верди, входящее в топ-десятку опер мира. Его знаменитая «Песенка Герцога» («La donna è mobile») известна даже тем, кто далекий от классической музыки.

В центре сюжета — трагический образ уродливого, исковерканного жизнью шута Риголетто. Он талантлив и умен, но вынужден играть униженную роль при дворе. Риголетто — страстный человек, ненавидящий знать, однако он также нежный и любящий отец. Судьба карает его за издевку над горем графа Монтероне. Назначив жестокую месть Герцогу, который оскорбил честь его дочери, Риголетто становится невольным убийцей Джильды.

Интерпретация режиссера

В этом спектакле режиссер Арно Бернар представляет свою трактовку персонажа Герцога Мантуанского, видя в нем прекрасного и мужественного человека, культурного и умного. Он помещает его в эпоху Возрождения, когда главным объектом познания был человек и его внутренний мир. Герцог становится образцом ненасытной жажды к знаниям и исследованиям.

Музыкальная драматургия

В опере противопоставляются характеры распутного Герцога и обездоленного Риголетто. Эти контрастные фигуры ярко отображаются в музыке, предоставляя богатство психологических оттенков. Режиссер стремится раскрыть новые грани этих известных персонажей.

После премьеры «Риголетто» в 1851 году опера завоевала огромную популярность, а песенка Герцога произвела настоящий фурор среди зрителей. Как отметил сам Верди: «Я доволен собой и думаю, что никогда не напишу ничего better».

Действующие лица и исполнители

Риголетто — Талгат Мусабаев, Заслуженный деятель Казахстана

Герцог — Медет Чотабаев, Заслуженный деятель Казахстана; Саян Исин

Джильда — Салтанат Ахметова, Заслуженный деятель Казахстана; Лейла Аламанова

Спарафучиле — Болат Есимханов; Саргис Бажбеук-Меликян (Армения)

Маддалена — Татьяна Вицинская, Заслуженный деятель Казахстана; Салтанат Муратбекова

Монтероне — Динмухамед Кошкинбаев; Жанат Шыбыкбаев, Заслуженный деятель Казахстана

Марулло — Расул Жармагамбетова, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»

Граф Чепрано — Алтынбек Абильда, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын»

Постановочная группа

Дирижер-постановщик — Алан Бурибаев, Заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК

Режиссер-постановщик — Арно Бернар

Художник по декорациям — Риккардо Масирони

Художник по костюмам — Анна Верде

Главный хормейстер — Ержан Даутов, Заслуженный деятель Казахстана

Важное примечание: билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случае отмены или переноса спектаклей. Во всех остальных случаях возврат и обмен не осуществляются.