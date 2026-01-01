Спектакль Риголетто

Опера «Риголетто» в трех действиях была создана по либретто Ф. М. Пиаве на основе драмы В. Гюго «Король забавляется». Премьера этого шедевра состоялась 11 марта 1851 года в театре Ла Фениче, Венеция. Теперь зрители смогут насладиться «Риголетто» на сцене «Астана Опера» 3 и 4 октября 2025 года.
Опера исполняется на итальянском языке и сопровождается синхронными титрами на казахском и русском языках. Продолжительность спектакля составляет 2 часа 40 минут с двумя антрактами. Обратите внимание на возрастное ограничение: 10+.
Дирекция оставляет за собой право замены исполнителей.
«Риголетто» — одно из наиболее известных произведений Дж. Верди, входящее в топ-десятку опер мира. Его знаменитая «Песенка Герцога» («La donna è mobile») известна даже тем, кто далекий от классической музыки.
В центре сюжета — трагический образ уродливого, исковерканного жизнью шута Риголетто. Он талантлив и умен, но вынужден играть униженную роль при дворе. Риголетто — страстный человек, ненавидящий знать, однако он также нежный и любящий отец. Судьба карает его за издевку над горем графа Монтероне. Назначив жестокую месть Герцогу, который оскорбил честь его дочери, Риголетто становится невольным убийцей Джильды.
В этом спектакле режиссер Арно Бернар представляет свою трактовку персонажа Герцога Мантуанского, видя в нем прекрасного и мужественного человека, культурного и умного. Он помещает его в эпоху Возрождения, когда главным объектом познания был человек и его внутренний мир. Герцог становится образцом ненасытной жажды к знаниям и исследованиям.
В опере противопоставляются характеры распутного Герцога и обездоленного Риголетто. Эти контрастные фигуры ярко отображаются в музыке, предоставляя богатство психологических оттенков. Режиссер стремится раскрыть новые грани этих известных персонажей.
После премьеры «Риголетто» в 1851 году опера завоевала огромную популярность, а песенка Герцога произвела настоящий фурор среди зрителей. Как отметил сам Верди: «Я доволен собой и думаю, что никогда не напишу ничего better».
Важное примечание: билеты, приобретенные в ГТОБ «Астана Опера», подлежат обмену и возврату только в случае отмены или переноса спектаклей. Во всех остальных случаях возврат и обмен не осуществляются.