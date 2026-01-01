Опера «Риголетто» в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко

«Риголетто» принадлежит к числу наиболее популярных опер мирового репертуара. Произведение, созданное в середине XIX века, сохраняет свою актуальность и привлекает зрителей разных поколений. Драматургия сюжета и гениальная музыка Верди одновременно завораживают как искушенных любителей оперы, так и тех, кто делает свои первые шаги в оперном театре.

Постановка и команда

Новую интерпретацию оперы ставит Владимир Панков, художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры и основатель театра «SounDrama». Это его дебют в жанре оперы, хотя он давно известен экспериментами на стыке музыкального и драматического искусства. В работе над спектаклем Панков сотрудничал с постоянными соавторами: художником Максимом Обрезковым и хореографом Екатериной Кисловой. Музыкальным руководителем выступает главный дирижер театра Феликс Коробов.

Смысловое содержание и визуальный ряд

Отношение к «Риголетто» у режиссера особенное: «Для меня это – страшная сказка. С одной стороны, музыка Верди – это бурлящее шампанское; с другой – это триллер, детектив, хоррор, бандитская история. Мы много спорили с Максимом Обрезковым о визуальном воплощении этой истории». В результате обсуждений возникли два ключевых образа для постановки: зеркало и маска. Зеркало символизирует портал в иной мир, тогда как маска отсылает к традиционным итальянским постановкам.

В спектакле смело сочетаются маски и современные костюмы, создавая уникальную атмосферу, где переплетаются классическое и современное искусство.

Художественные элементы

В спектакле участвуют солисты оперы, артисты балета, хора и миманса, что добавляет многослойности и динамики в сценическое действие. Опера «Риголетто» обещает стать событием, которое не оставит равнодушным никого.

Не упустите возможность оказаться среди зрителей, кто оценит этот свежий взгляд на классику! Подготовьтесь к невероятному оперному вечеру!