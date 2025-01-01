«Риголетто» — опера Джузеппе Верди в постановке Большого театра России

Большой театр России представляет оперу Джузеппе Верди «Риголетто», которая будет исполняться на итальянском языке. Это шедевр, основанный на пьесе Виктора Гюго «Король забавляется», с либретто Франческо Марии Пьяве.

Авторы и постановщики

Музыка: Джузеппе Верди

Либретто: Франческо Мария Пьяве

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик: Валерий Гергиев

Режиссер-постановщик и сценограф: Джанкарло Дель Монако

Сценограф: Антонио Ромеро

Художник по костюмам: Габриела Салаверри

Художник по свету: Евгений Подъездников

Художник по видеоконтенту: Илья Старилов

Главный хормейстер: Валерий Борисов

Краткое содержание

Действие I

В первой сцене мы попадаем на бал у герцога Мантуанского. Герцог, увлеченный незнакомкой из церкви, начинает флиртовать с графиней Чепрано. Риголетто, шут герцога, поддерживает его любовные похождения и высмеивает ее мужа. Однако, когда граф Чепрано решает отомстить Риголетто, появляется граф Монтероне, который проклинает шута за соблазнение его дочери.

На пути домой Риголетто встречает Спарафучиле, который предлагает свои услуги как убийца. Отец, не подозревая о планах герцога, охраняет свою дочь Джильду от нежелательных взглядов, не зная, что герцог уже наблюдает за ней.

Действие II

Герцог в смятении, когда Джильда исчезает. Придворные приводят ее к нему, полагая, что это любовница Риголетто. В это время сам Риголетто, не в силах сдержать эмоции, ищет дочь и сталкивается с придворными, на которых он ранее смеялся. Джильда, утешая отца, признается в любви к герцогу.

Действие III

Риголетто приводит Джильду к таверне, где герцог флиртует с Маддаленой, сестрой Спарафучиле. Он хочет, чтобы дочь увидела истинное лицо соблазнителя. В разгар бурной ночи Маддалена, влюбившись в герцога, умоляет брата пощадить его, и Джильда, решив спасти возлюбленного, идет на смерть.

Когда Риголетто приходит за телом герцога, он обнаруживает, что несет не тело врага, а умирающую дочь. В финале Риголетто восклицает: «La maledizione!» — «Проклятие!»

Информация о спектакле

Мировая премьера «Риголетто» состоялась 11 марта 1851 года в театре Ла Фениче в Венеции. Премьера новой постановки в Большом театре запланирована на 14 ноября 2024 года. Не упустите возможность увидеть этот классический шедевр на сцене!