«Риголетто»: Опера Джузеппе Верди в Мариинском театре

Спектакль будет исполняться на итальянском языке, что добавляет аутентичности и глубины впечатления.

История создания «Риголетто»

Мировая премьера «Риголетто» состоялась 11 марта 1851 года в театре Ла Фениче в Венеции. В России опера впервые прозвучала 31 января 1853 года в Большом (Каменном) театре, а с 11 мая 1859 года ее стали исполнять на русском языке.

Краткое содержание «Риголетто»

Действие оперы разворачивается в Мантуе и ее окрестностях в XVI веке.

Действие первое

На балу в герцогском дворце распутный правитель хвастается своими любовными приключениями. Его шут Риголетто высмеивает графа Чепрано, за что придворные решают отомстить ему. В это время граф Монтероне приходит отстоять честь своей дочери, но его оскорбляют. На улице Риголетто встречает наемного убийцу Спарафучиле, который предлагает свои услуги. После проклятия Монтероне Риголетто возвращается домой к своей единственной дочери Джильде, которая живет в уединении.

Действие второе

Герцог, не найдя Джильду в их доме, спешит во дворец, где она находится. Риголетто, скрывая отчаяние под маской шута, умоляет придворных вернуть его дочь. Джильда сама выходит к отцу и рассказывает о похищении. После этого Риголетто клянется отомстить, несмотря на просьбы Джильды о милосердии.

Действие третье

Ночью Риголетто приводит Джильду в таверну, чтобы она увидела, как герцог развлекается с другой. Он заключает сделку со Спарафучиле на убийство герцога. Джильда, жертвуя собой, стучит в дверь и погибает от рук убийцы. Риголетто, забрав мешок с телом, в ужасе обнаруживает, что внутри оказывается его дочь.

