Риголетто. Концертное исполнение
Киноафиша Риголетто. Концертное исполнение

Риголетто. Концертное исполнение

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Риголетто: Концертное исполнение оперы в Перми

Не пропустите уникальную возможность насладиться концертным исполнением знаменитой оперы «Риголетто» Джузеппе Верди. Это выдающееся произведение будет представлено на итальянском языке с русскими титрами, что позволит зрителям полностью погрузиться в незабываемую атмосферу музыки и драмы.

О произведении

«Риголетто» считается одним из знаковых произведений мировой оперной классики. Опера рассказывает о трагической судьбе шутника Риголетто, его дочери Джильде и безжалостном герцоге. Сложные эмоции и музыкальные темы заставляют зрителей переживать вдоволь, а великолепные арии, такие как «La donna è mobile», уже давно завоевали сердца меломанов.

Интересные факты

  • Первая постановка оперы состоялась в 1851 году в Вене.
  • Верди сам адаптировал либретто, делая его более драматичным и насыщенным.
  • Опера подняла вопросы о морали и человеческих страстях, которые остаются актуальными и сегодня.

Что ожидать?

Не упустите шанс увидеть это великолепие в исполнении талантливых певцов и музыкантов. Концертное исполнение обещает быть ярким и запоминающимся, сочетая в себе как традиционные, так и современные театральные элементы. Погрузитесь в мир Верди и ощутите каждую эмоцию в музыкальном пространстве.

Обязательно приходите и позвольте музыке «Риголетто» затянуть вас в неповторимый мир оперного искусства!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Пермь, 2 ноября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
19:00 от 200 ₽

