RICHARDCAPRICCIO: балет, наполненный музыкой Штрауса

Представляем вашему вниманию балет RICHARDCAPRICCIO, созданный на основе музыкального наследия великого немецкого композитора Рихарда Штрауса. Этот спектакль не имеет четкой повествовательной линии, но пронизан индивидуализмом немецкого позднего романтизма и эстетикой art déco.

Эмоции без слов

В этом абстрактном хореографическом произведении чувствуется вдохновение работами знаменитого художника Эрте, создающим эмоциональный портрет эпохи композитора. В RICHARDCAPRICCIO отсутствие сюжета не означает отсутствие содержания. Через выражительность тела артисты передают богатство чувств и чувственности, отражая мир на фоне великой музыки.

Заметка от хореографа

Кирилл Симонов, автор идеи, музыкальной концепции и хореограф, поделился своими мыслями об этом спектакле: «Когда художественный руководитель театра Георгий Исаакян предложил поставить бессюжетный балет на Малой сцене, я был счастлив и сразу предложил мощную, эмоциональную музыку Рихарда Штрауса, которую очень люблю».

Он добавляет: «Я решил соединить ранние пьесы композитора для фортепиано с его циклом “Четыре последние песни” и финальной арией Графини из оперы “Каприччио”. Мне хотелось, чтобы эти разрозненные пьесы соединились в одно новое произведение, где прозрачные фортепианные пьесы оттеняют мощь вокальных сочинений».

Уникальное сочетание музыки и танца

RICHARDCAPRICCIO декаDance — это балет, посвященный сложным взаимоотношениям между людьми. Спектакль объединяет живое исполнение вокального цикла Штрауса и современную хореографию в камерной атмосфере. Благодаря непосредственной близости к зрителям создается уникальная театральная атмосфера.

Это мероприятие будет интересно не только любителям балета, но и ценителям классической музыки. Не упустите возможность насладиться искусством, где каждый зритель может самостоятельно сочинить свою историю, переживая абстрактное искусство и неоклассическое безсюжетное балетное творчество.