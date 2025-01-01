Представляем вашему вниманию балет RICHARDCAPRICCIO, созданный на основе музыкального наследия великого немецкого композитора Рихарда Штрауса. Этот спектакль не имеет четкой повествовательной линии, но пронизан индивидуализмом немецкого позднего романтизма и эстетикой art déco.
В этом абстрактном хореографическом произведении чувствуется вдохновение работами знаменитого художника Эрте, создающим эмоциональный портрет эпохи композитора. В RICHARDCAPRICCIO отсутствие сюжета не означает отсутствие содержания. Через выражительность тела артисты передают богатство чувств и чувственности, отражая мир на фоне великой музыки.
Кирилл Симонов, автор идеи, музыкальной концепции и хореограф, поделился своими мыслями об этом спектакле: «Когда художественный руководитель театра Георгий Исаакян предложил поставить бессюжетный балет на Малой сцене, я был счастлив и сразу предложил мощную, эмоциональную музыку Рихарда Штрауса, которую очень люблю».
Он добавляет: «Я решил соединить ранние пьесы композитора для фортепиано с его циклом “Четыре последние песни” и финальной арией Графини из оперы “Каприччио”. Мне хотелось, чтобы эти разрозненные пьесы соединились в одно новое произведение, где прозрачные фортепианные пьесы оттеняют мощь вокальных сочинений».
RICHARDCAPRICCIO декаDance — это балет, посвященный сложным взаимоотношениям между людьми. Спектакль объединяет живое исполнение вокального цикла Штрауса и современную хореографию в камерной атмосфере. Благодаря непосредственной близости к зрителям создается уникальная театральная атмосфера.
Это мероприятие будет интересно не только любителям балета, но и ценителям классической музыки. Не упустите возможность насладиться искусством, где каждый зритель может самостоятельно сочинить свою историю, переживая абстрактное искусство и неоклассическое безсюжетное балетное творчество.