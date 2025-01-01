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Ричард
Билеты от 6000₽
Киноафиша Ричард

Спектакль Ричард

Постановка
Пространство «Внутри» 18+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 6000₽

О концерте/спектакле

Звезды театра и кино в мире шекспировских страстей

Спектакль «Шекспировские страсти» приглашает зрителей в уникальное путешествие, где классика встречается с современностью. Под руководством режиссера Андрея Маника, этот спектакль перерабатывает известные шекспировские темы, сохраняя оригинальные имена героев.

Сюжет

Главный герой Виктор — человек, который трудится на нелюбимой работе и заботится о своей больной матери. В один из вечеров из его нового холодильника, купленного в кредит, появляется Ричард III, предлагая Виктору кардинально изменить свою жизнь.

Вопросы, которые волнуют зрителей

Спектакль поднимает важные вопросы: в чем проявляется зло? Как быстро можно потерять человеческий облик? Что следует за бесконечной чередой предательств? Всегда ли побеждает добро? Ответы на эти вопросы, возможно, будут найдены через кровь, тишину и музыкальную композицию «Баллада морской воды».

Творческая команда

Визуальная составляющая спектакля создана талантливыми художниками: Машей Плавинской, Сашей Дыхне и Варварой Иваник. Музыку к спектаклю написал композитор Гоша Мнацаканов.

Актерский состав

На сцене зрители увидят:

  • Мария Смольникова
  • Георгий Токаев
  • Владимир Комаров
  • Александр Моровов
  • Артемий Болучевский
  • Игорь Царегородцев
  • Веня Краснянский

Продолжительность и особенности

Спектакль идет 1 час 10 минут. Обратите внимание, что в соответствии с традициями шекспировского театра, женские роли исполняют мужчины. Это решение добавляет спектаклю особую атмосферу и уникальность.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события!

Режиссер
Андрей Маник
В ролях
Мария Смольникова
Мария Смольникова
Владимир Комаров
Владимир Комаров
Александр Моровов
Тарас Шевченко
Игорь Царегородцев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
19:00 от 6000 ₽ 21:00 от 6000 ₽
23 августа
Пространство «Внутри» Москва, Казакова, 8, стр. 3
19:00 от 6000 ₽ 21:00 от 6000 ₽

Фотографии

Ричард Ричард Ричард Ричард Ричард Ричард Ричард

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