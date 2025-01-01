Спектакль Ричард

Звезды театра и кино в мире шекспировских страстей

Спектакль «Шекспировские страсти» приглашает зрителей в уникальное путешествие, где классика встречается с современностью. Под руководством режиссера Андрея Маника, этот спектакль перерабатывает известные шекспировские темы, сохраняя оригинальные имена героев.

Сюжет

Главный герой Виктор — человек, который трудится на нелюбимой работе и заботится о своей больной матери. В один из вечеров из его нового холодильника, купленного в кредит, появляется Ричард III, предлагая Виктору кардинально изменить свою жизнь.

Вопросы, которые волнуют зрителей

Спектакль поднимает важные вопросы: в чем проявляется зло? Как быстро можно потерять человеческий облик? Что следует за бесконечной чередой предательств? Всегда ли побеждает добро? Ответы на эти вопросы, возможно, будут найдены через кровь, тишину и музыкальную композицию «Баллада морской воды».

Творческая команда

Визуальная составляющая спектакля создана талантливыми художниками: Машей Плавинской, Сашей Дыхне и Варварой Иваник. Музыку к спектаклю написал композитор Гоша Мнацаканов.

Актерский состав

На сцене зрители увидят:

Мария Смольникова

Георгий Токаев

Владимир Комаров

Александр Моровов

Артемий Болучевский

Игорь Царегородцев

Веня Краснянский

Продолжительность и особенности

Спектакль идет 1 час 10 минут. Обратите внимание, что в соответствии с традициями шекспировского театра, женские роли исполняют мужчины. Это решение добавляет спектаклю особую атмосферу и уникальность.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события!