Возвращение «Принца Романтики» в Москву!

8 марта 2025 года Ричард Клайдерман, легендарный французский пианист, вновь вернется в Россию с уникальными концертами, которые состоятся в Московском Международном Доме Музыки. В сопровождении большого симфонического оркестра маэстро представит незабываемое музыкальное зрелище, которое раскроет всю глубину и красоту его музыки.

Концерт, который никого не оставит равнодушным

Клайдерман, известный за свою способность сочетать поп-музыку и классику, подарит слушателям свои самые яркие хиты, включая шедевры, такие как «Баллада для Аделины», которые сделали его мировым феноменом. Его музыка, полная романтизма и лиризма, затронет самые тонкие струны души, а виртуозное исполнение создаст атмосферу, которой так любят поклонники по всему миру.

«Принц Романтики» — воскрешение вечной красоты музыки

Ричард Клайдерман — один из самых успешных и признанных музыкантов, который продал более 280 миллионов альбомов по всему миру. Его успех — не только в таланте, но и в мастерстве аранжировок, что принесло ему мировое признание и место в Книге рекордов Гиннесса. С возвращением в Россию, Клайдерман вновь подарит своей публике удивительный вечер волшебной музыки, который нельзя пропустить!