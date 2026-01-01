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Ричард Клайдерман
Билеты от 3500₽
Киноафиша Ричард Клайдерман

Ричард Клайдерман

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте

Возвращение «Принца Романтики» в Москву!

8 марта 2025 года Ричард Клайдерман, легендарный французский пианист, вновь вернется в Россию с уникальными концертами, которые состоятся в Московском Международном Доме Музыки. В сопровождении большого симфонического оркестра маэстро представит незабываемое музыкальное зрелище, которое раскроет всю глубину и красоту его музыки.

Концерт, который никого не оставит равнодушным
Клайдерман, известный за свою способность сочетать поп-музыку и классику, подарит слушателям свои самые яркие хиты, включая шедевры, такие как «Баллада для Аделины», которые сделали его мировым феноменом. Его музыка, полная романтизма и лиризма, затронет самые тонкие струны души, а виртуозное исполнение создаст атмосферу, которой так любят поклонники по всему миру.

«Принц Романтики» — воскрешение вечной красоты музыки
Ричард Клайдерман — один из самых успешных и признанных музыкантов, который продал более 280 миллионов альбомов по всему миру. Его успех — не только в таланте, но и в мастерстве аранжировок, что принесло ему мировое признание и место в Книге рекордов Гиннесса. С возвращением в Россию, Клайдерман вновь подарит своей публике удивительный вечер волшебной музыки, который нельзя пропустить!

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Сентябрь
19 сентября суббота
14:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 4500 ₽
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 3500 ₽

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