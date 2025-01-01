Rhythm Synergy. Ансамбль ударных инструментов Творческой мастерской М. Путкова

Концерт ансамбля Rhythm Synergy в зале Зарядье

Ансамбль Творческой мастерской Михаила Путкова Rhythm Synergy приглашает вас на незабываемый концерт, который состоится в зале Зарядье. Это уникальное событие пройдет в формате, объединяющем как оригинальные композиции, так и аранжировки классических произведений.

О ансамбле

Созданный в 2025 году, ансамбль Rhythm Synergy включает в себя талантливых учащихся из ведущих учебных заведений Москвы, таких как МССМШ имени Гнесиных и КМТИ имени Г. Вишневской. В его составе также можно увидеть представителей других городов России, включая Ноябрьск, Мытищи, Люберцы, Воронеж и Нижний Новгород.

Программа концерта

В репертуар ансамбля входят разнообразные произведения для ударных инструментов, которые обещают поразить зрителей своей энергией и ритмической насыщенностью. Каждый номер будет представлен с высоким уровнем исполнения, что сделает концерт настоящим праздником музыки.

Почему стоит посетить?

Концерт в зале Зарядье — это не только возможность насладиться выступлением талантливых музыкантов, но и шанс погрузиться в уникальную атмосферу современного искусства. Зал Зарядье славится своей акустикой и необычной архитектурой, что добавит особый шарм к вашему вечеру.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Приходите и поддержите молодых исполнителей, которые уже сегодня задают высокую планку в мире музыки.