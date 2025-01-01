13 сентября в клубе «16 Тонн» поклонники британского звучания смогут полностью окунуться в атмосферу лондонских клубов. Главными действующими лицами вечера станут участники столичного коммьюнити Rhythm Riot.
Вечер обещает быть запоминающимся благодаря специальным гостям, которые будут представлены именником FIIIR. Также ожидается множество приятных сюрпризов, которые сделают вечер еще более ярким.
Не упустите возможность посетить уникальный тату-спот от тату-студии КРЕВЕТКА, который добавит изюминку события. Это отличный шанс сделать необыкновенный подарок себе или своим друзьям.
На танцполе выступят:
Приходите на вечеринку за незабываемыми эмоциями, танцами и общением в кругу единомышленников! Вход только для 18+.