Rhythm Riot
Билеты от 500₽
Киноафиша Rhythm Riot

Rhythm Riot

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Ночь в ритмах Лондона в «16 Тонн»

13 сентября в клубе «16 Тонн» поклонники британского звучания смогут полностью окунуться в атмосферу лондонских клубов. Главными действующими лицами вечера станут участники столичного коммьюнити Rhythm Riot.

Специальные гости и сюрпризы

Вечер обещает быть запоминающимся благодаря специальным гостям, которые будут представлены именником FIIIR. Также ожидается множество приятных сюрпризов, которые сделают вечер еще более ярким.

Тату-спот от КРЕВЕТКИ

Не упустите возможность посетить уникальный тату-спот от тату-студии КРЕВЕТКА, который добавит изюминку события. Это отличный шанс сделать необыкновенный подарок себе или своим друзьям.

Программа вечера

На танцполе выступят:

  • BOKARIUSH
  • MALAZONIYA
  • PROMISE.DIMA
  • YANAGI
  • FIIIR (в честь дня рождения)
  • Секретные гости

Приходите на вечеринку за незабываемыми эмоциями, танцами и общением в кругу единомышленников! Вход только для 18+.

13 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
23:30 от 500 ₽

