Ночь в ритмах Лондона в «16 Тонн»

13 сентября в клубе «16 Тонн» поклонники британского звучания смогут полностью окунуться в атмосферу лондонских клубов. Главными действующими лицами вечера станут участники столичного коммьюнити Rhythm Riot.

Специальные гости и сюрпризы

Вечер обещает быть запоминающимся благодаря специальным гостям, которые будут представлены именником FIIIR. Также ожидается множество приятных сюрпризов, которые сделают вечер еще более ярким.

Тату-спот от КРЕВЕТКИ

Не упустите возможность посетить уникальный тату-спот от тату-студии КРЕВЕТКА, который добавит изюминку события. Это отличный шанс сделать необыкновенный подарок себе или своим друзьям.

Программа вечера

На танцполе выступят:

BOKARIUSH

MALAZONIYA

PROMISE.DIMA

YANAGI

FIIIR (в честь дня рождения)

Секретные гости

Приходите на вечеринку за незабываемыми эмоциями, танцами и общением в кругу единомышленников! Вход только для 18+.