Спектакль Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»

Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
0+
Возраст 0+

Резиденция Деда Мороза в Омске

Погрузитесь в атмосферу волшебства и зимних приключений с программой, в рамках которой состоится спектакль «Морозко» в исполнении творческого объединения «Два театра» (Шумим и КС). Это увлекательное представление включит в себя зимние игры, конкурсы и встречу с самым настоящим Дедом Морозом.

Спектакль представляет собой добрую и поучительную историю, которая рассказывает о том, как лень наказывается, а трудолюбие, милосердие и доброта щедро вознаграждаются. Это отличный способ познакомить детей с важными жизненными уроками.

Программа рассчитана на детей от трёх лет и старше. Красочные костюмы, выразительная игра актёров и очарование зимней природы создадут настоящую праздничную атмосферу, которая надолго останется в памяти.

Не упустите возможность провести время с семьей и подарить детям незабываемые впечатления. Спектакль станет отличным поводом для весёлого и теплотного общения в этот особенный новогодний период.

Декабрь
Январь
19 декабря пятница
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
20 декабря суббота
13:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
14:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
16:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
21 декабря воскресенье
13:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
14:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
16:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
26 декабря пятница
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
27 декабря суббота
13:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
14:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
16:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
28 декабря воскресенье
13:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
14:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
16:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
2 января пятница
13:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
14:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
16:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
3 января суббота
13:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
14:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
16:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
4 января воскресенье
13:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
14:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
16:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
5 января понедельник
13:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
14:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
16:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
6 января вторник
13:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
14:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
16:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
7 января среда
13:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
14:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
16:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
8 января четверг
13:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
14:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
16:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
9 января пятница
13:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
14:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
16:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
10 января суббота
13:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
14:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
16:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
11 января воскресенье
13:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
14:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
15:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
16:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
17:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽
18:00
Дендрологический сад им. Гензе Омск, Красный Путь, 86
от 800 ₽

