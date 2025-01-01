Спектакль Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»

Резиденция Деда Мороза в Омске

Погрузитесь в атмосферу волшебства и зимних приключений с программой, в рамках которой состоится спектакль «Морозко» в исполнении творческого объединения «Два театра» (Шумим и КС). Это увлекательное представление включит в себя зимние игры, конкурсы и встречу с самым настоящим Дедом Морозом.

Сюжет и уроки добра

Спектакль представляет собой добрую и поучительную историю, которая рассказывает о том, как лень наказывается, а трудолюбие, милосердие и доброта щедро вознаграждаются. Это отличный способ познакомить детей с важными жизненными уроками.

Для детей от 3 лет

Программа рассчитана на детей от трёх лет и старше. Красочные костюмы, выразительная игра актёров и очарование зимней природы создадут настоящую праздничную атмосферу, которая надолго останется в памяти.

Не упустите возможность провести время с семьей и подарить детям незабываемые впечатления. Спектакль станет отличным поводом для весёлого и теплотного общения в этот особенный новогодний период.