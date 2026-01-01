Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Рей Чарлз трибьют
Билеты от 500₽
Киноафиша Рей Чарлз трибьют

Рей Чарлз трибьют

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте

Концертный проект Дениса Мажукова

Денис Мажуков представляет концертный проект, в рамках которого вы сможете насладиться классическими джазовыми композициями в его уникальном исполнении. Программа обещает множество импровизаций и неожиданных интерпретаций известных мелодий.

Кто такой Денис Мажуков?

Денис Мажуков – известный джазовый музыкант и композитор, лауреат международных конкурсов и фестивалей. Его талант давно завоевал сердца ценителей джаза, и его уникальный стиль привлекает внимание слушателей.

Почему стоит посетить концерт?

Это уникальная возможность услышать живой звук классического джаза от талантливого музыканта и окунуться в атмосферу элитного клуба. Программа включает сюрпризы и неожиданные интерпретации знаменитых мелодий, которые порадуют как опытных знатоков, так и новых слушателей.

Трибьют Рею Чарлзу

Концерт-трибьют Рею Чарлзу – это дань гению, изменившему представление о музыке XX века. Его голос, наполненный страстью, объединил госпел, блюз и соул, став символом свободы и искренности. В этот вечер ваши любимые хиты, такие как «Georgia on My Mind», «Unchain My Heart» и «Hit the Road Jack» зазвучат вновь.

Исполнитель вечера

Требуется особое чувство музыки, чтобы исполнять такие шедевры. Денис Мажуков, который считается «российским королём рок-н-ролла», способен передать дух эпохи и добавить новое дыхание классике. Его виртуозное владение стилями буги-вуги и ритм-н-блюз гарантирует яркое сценическое шоу, где классика оживает, не теряя своей подлинности.

Что ожидать от трибьюта?

Этот концерт – не просто вечер ностальгии, а живой диалог с музыкой, которая не теряет актуальности. У вас есть возможность услышать знакомые мелодии под новым углом и вспомнить, почему Рея Чарлза по сей день называют The Genius.

 

Купить билет на концерт Рей Чарлз трибьют

Помощь с билетами
Июнь
Август
5 июня пятница
20:00
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
от 500 ₽
7 августа пятница
20:00
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
от 500 ₽

В ближайшие дни

Dixie Providance Band
18+
Джаз

Dixie Providance Band

25 июня в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Большой женский концерт
18+
Юмор

Большой женский концерт

6 июня в 18:00 Spaten Haus Grand
от 1290 ₽
Рома Жуков
18+
Поп

Рома Жуков

29 августа в 19:00 Petter
от 4500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше