Revolution Festival 2026 в Санкт-Петербурге

Revolution Festival 2026 в Санкт-Петербурге готовится к старту сезона с четвертьфиналов, которые начнутся в начале года. Молодые группы выступят на одной сцене с хедлайнерами, создавая уникальную атмосферу музыкального соперничества.

Полуфиналы в Культурном центре «Сердце»

Основные события фестиваля состоятся весной 2026 года в Культурном центре «Сердце». Именно здесь пройдет полуфинал, на котором зрители смогут увидеть выступления участников, которые борются за выход в финал. Этот этап обещает доставить удовольствие всем поклонникам музыкальных конкурсов и талантливых исполнителей.

Живая рок-музыка и конкурсная программа

Фестиваль предложит зрителям живую рок-музыку, которая сочетает в себе как традиционные, так и современные жанры. Погрузитесь в мир музыки, встречи с артистами и атмосферы творчества.