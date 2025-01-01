«Ревность, любовь и всякие глупости». Спектакль-размышление по Вампилову

Невообразимое и прекрасное чувство – любовь. Это дар, который меняет человека в лучшую сторону и составляет смысл жизни. Без любви жить невозможно, и она может проявляться в самых разных формах: к человеку, творчеству, работе или даже к любимой собаке.

Если вы хотите заразиться любовью к театру, то мы приглашаем вас на спектакль «Ревность, любовь и всякие глупости»!

О спектакле

Режиссер Анастасия Старцева говорит о своем видении: «Во всех героях рассказов Вампилова чувствуются черты, которые проявятся в значимых персонажах его пьес. Это вдохновило нас, мы увидели параллели с «Утиной охотой». Вампилов — один из ассоциативных авторов, который позволяет прибегать к разным цитатам. В спектакле мы находим мысли Вампилова в других произведениях. Этот спектакль — это размышление о жизни и месте в ней любви, значимости человеческих чувств».

Актерский состав

В ролях:

Кирилл Лазарь

Григорий Волокитин

Ольга Исакова

Кирилл Фриц

Анна Сосой

Виталий Сосой

Евгений Сизов

Вероника Супрун

Иван Павлов

Анастасия Шевелёва

Таисия Галочкина

Никита Заикин

Галина Волокитина

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставит задуматься о любви и человеческих чувствах!