Невообразимое и прекрасное чувство – любовь. Это дар, который меняет человека в лучшую сторону и составляет смысл жизни. Без любви жить невозможно, и она может проявляться в самых разных формах: к человеку, творчеству, работе или даже к любимой собаке.
Если вы хотите заразиться любовью к театру, то мы приглашаем вас на спектакль «Ревность, любовь и всякие глупости»!
Режиссер Анастасия Старцева говорит о своем видении: «Во всех героях рассказов Вампилова чувствуются черты, которые проявятся в значимых персонажах его пьес. Это вдохновило нас, мы увидели параллели с «Утиной охотой». Вампилов — один из ассоциативных авторов, который позволяет прибегать к разным цитатам. В спектакле мы находим мысли Вампилова в других произведениях. Этот спектакль — это размышление о жизни и месте в ней любви, значимости человеческих чувств».
В ролях:
Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставит задуматься о любви и человеческих чувствах!