Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ревность, любовь и всякие глупости
Киноафиша Ревность, любовь и всякие глупости

Спектакль Ревность, любовь и всякие глупости

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Ревность, любовь и всякие глупости». Спектакль-размышление по Вампилову 

Невообразимое и прекрасное чувство – любовь. Это дар, который меняет человека в лучшую сторону и составляет смысл жизни. Без любви жить невозможно, и она может проявляться в самых разных формах: к человеку, творчеству, работе или даже к любимой собаке.

Если вы хотите заразиться любовью к театру, то мы приглашаем вас на спектакль «Ревность, любовь и всякие глупости»!

О спектакле

Режиссер Анастасия Старцева говорит о своем видении: «Во всех героях рассказов Вампилова чувствуются черты, которые проявятся в значимых персонажах его пьес. Это вдохновило нас, мы увидели параллели с «Утиной охотой». Вампилов — один из ассоциативных авторов, который позволяет прибегать к разным цитатам. В спектакле мы находим мысли Вампилова в других произведениях. Этот спектакль — это размышление о жизни и месте в ней любви, значимости человеческих чувств».

Актерский состав

В ролях:

  • Кирилл Лазарь
  • Григорий Волокитин
  • Ольга Исакова
  • Кирилл Фриц
  • Анна Сосой
  • Виталий Сосой
  • Евгений Сизов
  • Вероника Супрун
  • Иван Павлов
  • Анастасия Шевелёва
  • Таисия Галочкина
  • Никита Заикин
  • Галина Волокитина

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставит задуматься о любви и человеческих чувствах!

Режиссер
Анастасия Старцева
В ролях
Кирилл Лазарь
Григорий Волокитин
Ольга Исакова
Кирилл Фриц
Анна Сосой

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 17 сентября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
18:30 от 400 ₽
Омск, 3 октября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
18:30 от 400 ₽

Фотографии

Ревность, любовь и всякие глупости Ревность, любовь и всякие глупости Ревность, любовь и всякие глупости Ревность, любовь и всякие глупости Ревность, любовь и всякие глупости Ревность, любовь и всякие глупости

В ближайшие дни

18+
Драма
Зойкина квартира
1 октября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
1 октября в 19:00 Концертный зал Омской филармонии
от 1500 ₽
Правда — хорошо, а счастье лучше
12+
Комедия
Правда — хорошо, а счастье лучше
21 октября в 19:00 Омский театр драмы
Билеты
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше