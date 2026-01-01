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Ревнивый
Киноафиша Ревнивый

Спектакль Ревнивый

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Экстравагантная комедия о любви в Омске

«Ревнивый» — это яркая французская комедия, наполненная умопомрачительными танцами и страстями, которые заставят зрителей улыбаться. Спектакль полон красок и динамики, передающих непринужденную атмосферу легкости и веселья.

О чем спектакль?

Главные темы произведения — это любовь и ревность. Однако, несмотря на серьезные мотивы, спектакль предлагает зрителям множество комических моментов. Каждая сцена пестрит захватывающими сюжетными поворотами, которые держат зрителя в напряжении и приподнятом настроении.

Что ожидать от просмотра?

Вы увидите яркие образы, созданные актерами, которые постепенно раскрывают свои таланты на сцене. Каждый персонаж призван внести свою лепту в общую картину, отражая комические аспекты человеческих характеров и отношений. Умение артистов сочетать динамичные танцевальные номера с актёрским мастерством делает спектакль поистине уникальным.

Для кого этот спектакль?

«Ревнивый» подходит для широкой аудитории — как для ценителей театрального искусства, так и для тех, кто ищет легкий способ развлечься в компании друзей или семьи. Спектакль станет отличным выбором для вечера, полного смеха и хорошего настроения.

Режиссер
Александр Гончарук
В ролях
Александр Гончарук
Ольга Беликова
Юлия Пошелюжная
Татьяна Прокопьева
Егор Уланов

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В других городах
Сентябрь
20 сентября воскресенье
15:00
Центр культуры «Сибиряк» Омск, Красный Путь, 68
от 350 ₽

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