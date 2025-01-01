Спектакль Ревизор

Гоголевская классика в исполнении театра «Пушкинская школа»

История создания

В октябре 1835 года Николай Гоголь обратился к Александру Пушкину с просьбой помочь ему с сюжетом для новой комедии. Пушкин поделился с Гоголем своей идеей, и так появился «Ревизор», который на протяжении почти двух столетий не покидает театральные афиши.

Сюжет

В спектакле театра «Пушкинская школа» неспешный уклад жизни уездного города очаровывает зрителей. Здесь царит хрупкая гармония, которая рушится с появлением вестей о прибытии ревизора. Хлестаков, в исполнении Ивана Мозжевилова, предстает не как пустышка, а как творческая личность, с интересом наблюдающая за окружающими.

Режиссура

Режиссер Владимир Рецептер бережно сохраняет авторскую интонацию, придавая спектаклю подлинную пушкинскую легкость.

Не пропустите!

Эта классическая комедия сочетает в себе остроумие и глубокую сатиру, что делает её актуальной и интересной для современного зрителя. Приходите насладиться игрой талантливых актеров и вспомнить о том, как легко можно обмануть и быть обманутым.