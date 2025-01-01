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Ревизор
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Спектакль Ревизор

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Гоголевская классика в исполнении театра «Пушкинская школа» 

История создания

В октябре 1835 года Николай Гоголь обратился к Александру Пушкину с просьбой помочь ему с сюжетом для новой комедии. Пушкин поделился с Гоголем своей идеей, и так появился «Ревизор», который на протяжении почти двух столетий не покидает театральные афиши.

Сюжет

В спектакле театра «Пушкинская школа» неспешный уклад жизни уездного города очаровывает зрителей. Здесь царит хрупкая гармония, которая рушится с появлением вестей о прибытии ревизора. Хлестаков, в исполнении Ивана Мозжевилова, предстает не как пустышка, а как творческая личность, с интересом наблюдающая за окружающими.

Режиссура

Режиссер Владимир Рецептер бережно сохраняет авторскую интонацию, придавая спектаклю подлинную пушкинскую легкость.

Не пропустите!

Эта классическая комедия сочетает в себе остроумие и глубокую сатиру, что делает её актуальной и интересной для современного зрителя. Приходите насладиться игрой талантливых актеров и вспомнить о том, как легко можно обмануть и быть обманутым.

Режиссер
Владимир Рецептер
В ролях
Наталия Байбикова
Алина Белоусова
Семен Вашулевский
Артем Виткалов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Пушкинская школа Владимира Рецептера Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Эрмитажный театр Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор Ревизор

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